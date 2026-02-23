شقيق زوجها.. القبض على المتهم بالتعدي على سيدة بالضرب فى القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على سيدة وتهديدها بإلحاق الأذى بها بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الخصوص من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (شقيق زوجها) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب دون حدوث ثمة إصابات لخلافات عائلية فيما بينهما.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مقيم بدائرة القسم) فى حينه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق





