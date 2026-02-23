قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

نقابة الصيادلة ترفض تكليف 45% من دفعة 2023 وتطالب وزير الصحة بتكليفهم بالكامل

الديب أبوعلي

طالبت نقابة الصيادلة المصرية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار بتكليف خريجي دفعة 2023 بالكامل، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه مسبقًا، ونظرًا لالتحاقهم بالدراسة على هذا الأساس.

وأرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر، اليوم الاثنين 23 فبراير، خطابًا رسميًا إلى وزير الصحة، أكدت خلاله رفضها الكامل لقرارات اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة بشأن تكليف نسبة 45% فقط من صيادلة دفعة 2023.

وأوضحت النقابة، أن هذا القرار صدر بعد انتظار دام قرابة ثلاث سنوات من تاريخ التخرج، بالمخالفة لنص المادة (2) من القانون رقم (29) لسنة 1974، بشأن تكليف خريجي الكليات الطبية، والتي تنص على أن يتم تكليف الخريجين خلال سنة من تاريخ التخرج، الأمر الذي ألحق ضررًا بالغًا بمستقبلهم الوظيفي واستقرارهم المهني، وأصابهم بحالة من الإحباط.

وأكدت النقابة أن قرارات اللجنة العليا للتكليف تتعارض مع الإعلانات الرسمية المنشورة على مواقع عدد من الهيئات والمؤسسات الصحية بشأن حاجتها للتعاقد مع صيادلة، بما يؤكد وجود احتياج قائم، ويجعل ما ذُكر بشأن انخفاض الاحتياج محل إعادة نظر.

كما طالبت النقابة وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لوقف التوسع في إنشاء كليات صيدلة أهلية وخاصة جديدة، وإعادة النظر في أعداد المقبولين بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للدولة.

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

بريطانيا

بريطانيا تحذر مواطنيها من أعمال العنف في المكسيك

إبستين وصديقته البيلاروسية

حكاية إبستين وصديقته.. مرأة بيلاروسية كانت محور أيامه الأخيرة

وزير الاقتصاد اللبنانى

وزير الاقتصاد اللبنانى: لن نسمح باستغلال الضرائب لرفع الأسعار

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

