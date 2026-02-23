نقابة الصيادلة ترفض تكليف 45% من دفعة 2023 وتطالب وزير الصحة بتكليفهم بالكامل

طالبت نقابة الصيادلة المصرية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار بتكليف خريجي دفعة 2023 بالكامل، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه مسبقًا، ونظرًا لالتحاقهم بالدراسة على هذا الأساس.

وأرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر، اليوم الاثنين 23 فبراير، خطابًا رسميًا إلى وزير الصحة، أكدت خلاله رفضها الكامل لقرارات اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة بشأن تكليف نسبة 45% فقط من صيادلة دفعة 2023.

وأوضحت النقابة، أن هذا القرار صدر بعد انتظار دام قرابة ثلاث سنوات من تاريخ التخرج، بالمخالفة لنص المادة (2) من القانون رقم (29) لسنة 1974، بشأن تكليف خريجي الكليات الطبية، والتي تنص على أن يتم تكليف الخريجين خلال سنة من تاريخ التخرج، الأمر الذي ألحق ضررًا بالغًا بمستقبلهم الوظيفي واستقرارهم المهني، وأصابهم بحالة من الإحباط.

وأكدت النقابة أن قرارات اللجنة العليا للتكليف تتعارض مع الإعلانات الرسمية المنشورة على مواقع عدد من الهيئات والمؤسسات الصحية بشأن حاجتها للتعاقد مع صيادلة، بما يؤكد وجود احتياج قائم، ويجعل ما ذُكر بشأن انخفاض الاحتياج محل إعادة نظر.

كما طالبت النقابة وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لوقف التوسع في إنشاء كليات صيدلة أهلية وخاصة جديدة، وإعادة النظر في أعداد المقبولين بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للدولة.