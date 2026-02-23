قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: على المكسيك تكثيف جهودها لمكافحة عصابات المخدرات
ترتيب الدوري المصري قبل موقعة الأهلي وسموحة اليوم
وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لإسرائيل وسط استعدادات لهجوم محتمل على إيران
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
بتلعب فى الكهربا.. اعترافات المتهمة بالتعدي على طفلتها الصغيرة بالضرب
محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار الاستيلاء المؤقت على مدرسة المنيرة الرسمية للغات
بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام
الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان .. 6 أمور تُبيح عدم الصيام ولا إثم عليك
الصومال تعرض على أمريكا استخدام مطاراتها وموانيها لأغراض عسكرية
حريق كبير في محطة توليد الكهرباء بطهران إثر وقوع انفجار داخل المنشأة
قبل انطلاق المدفع بثوانٍ.. شباب سوهاج يطعمون الصائمين في قلب الزحام
الجرام يقترب من 8000.. الذهب يسجل أعلى أسعار اليوم الإثنين في مصر
تقارير فرنسية وأمريكية تتحدث عن محاولة تمرد داخل إيران.. ولاريجاني في واجهة المشهد

لاريجاني
لاريجاني
فرناس حفظي

كشفت صحيفة لو فيغارو الفرنسية عن معلومات تفيد بوقوع محاولة تمرد داخلية في إيران يومي 8 و9 يناير الماضي، قيل إنها استهدفت الإطاحة بالمرشد الأعلى علي خامنئي، لكنها انتهت بالفشل.


ووفقًا للتقرير، فإن الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني عقد اجتماعا ضم شخصيات سياسية ودينية بارزة، من بينها وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف، إضافة إلى رجال دين من قم وشخصيات يُعتقد أن لها صلات بالحرس الثوري، في إطار ما وصفته الصحيفة بمحاولة انقلابية لم تحظَ بالدعم الكافي.


وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة تعثرت بعد امتناع علي لاريجاني، الذي يشغل منذ أغسطس منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، عن دعمها، فيما قيل إن الرئيس الحالي مسعود بزشكيان لم يكن على اطلاع على تلك التحركات.


وفي السياق ذاته، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين أن خامنئي وسّع مؤخرًا صلاحيات لاريجاني، وكلفه مع شخصيات من الدوائر السياسية والعسكرية بضمان استمرارية النظام، سواء في مواجهة ضغوط خارجية أو سيناريوهات داخلية طارئة، بما في ذلك احتمالات استهداف القيادة العليا.


وبحسب التقارير، بات لاريجاني يلعب دورا محوريا في إدارة الملفات الحساسة، من التعامل مع الاحتجاجات الأخيرة إلى تنسيق العلاقات مع موسكو ودول إقليمية، إضافة إلى الإشراف على المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، وسط حديث عن إعداد خطط طوارئ تحسبًا لأي تصعيد عسكري.


من جهته، اعتبر الباحث الإسرائيلي داني سيترينوفيتش، من معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أن هذه الأنباء ينبغي التعامل معها بحذر، مشيرًا إلى أن توسيع نفوذ لاريجاني لا يعني احتكاره لمفاصل القرار، في ظل وجود شخصيات أخرى تحظى بثقة القيادة، مثل علي شمخاني.


وتسلط هذه التقارير الضوء على توازنات دقيقة داخل النظام الإيراني، وسط تساؤلات بشأن موقع الرئاسة وحدود نفوذها مقارنة بالمؤسسات الأمنية والسياسية المرتبطة مباشرة بالمرشد الأعلى.

إيران المرشد الأعلى علي خامنئي الرئيس الإيراني حسن روحاني علي لاريجاني خامنئي

