قيود جوية مفاجئة في بلغاريا وتمركز طائرات أمريكية.. هل تقترب المواجهة مع إيران؟

أدت تحركات غريبة بتعليق عمليات الطيران المدني لفترة وجيزة مرتين في بلغاريا بينما تمركز أسطول من الطائرات العسكرية الأمريكية في المنشأة، مما أثار تكهنات بأن واشنطن تقوم بنشر قواتها تحسباً لضربة محتملة على إيران.

أظهر إشعارٌ للطيارين (NOTAM)، تحققت منه وكالة الأنباء البلغارية Obektivno.BG ، أن المطار قيّد العمليات غير العسكرية في 23 فبراير من الساعة 1:15 إلى 2:50 بالتوقيت المحلي، ومرة ​​أخرى في 24 فبراير من الساعة 1:05 إلى 3:35. ولا تُسيّر رحلات تجارية عادةً خلال هذه الفترة.

عزت سلطات المطار عمليات الإغلاق القصيرة إلى أعمال الصيانة الروتينية للمدرج ونفت صراحة أي صلة لها بالوجود العسكري الأمريكي.

أكدت وزارة الدفاع البلغارية وجود القوات الجوية الأمريكية، واصفةً الانتشار بأنه دعمٌ لـ"التدريب المتعلق بأنشطة اليقظة المعززة لحلف الناتو"، حيث يقتصر عمل الأفراد الأمريكيين على صيانة الطائرات.

وأقرت وزيرة الخارجية المؤقتة، ناديزدا نينسكي، بأن وزارتها لديها معلومات محدودة .

قالت السفارة الهندية في طهران: أنها طلبت في نيودلهي من داعيمها مغادرة إيران.

صرح السيناتور ليندسي جراهام (جمهوري من ولاية كارولاينا الجنوبية) لموقع أكسيوس يوم السبت بأن العديد من المقربين من الرئيس ترامب ينصحونه بعدم قصف إيران .

وحث جراهام الرئيس على تجاهلهم.

مع وجود حاملتي طائرات ومئات الطائرات الحربية تستعد لما يمكن أن يكون عملية عسكرية كبيرة ، يقول كبار مستشاري ترامب لموقع أكسيوس إن الرئيس لم يحسم أمره بعد .