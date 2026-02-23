كالاس تعرب عن عدم يقينها بشأن الموافقة على قرض الاتحاد الأوروبي لكييف

عجزت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن تأكيد ما إذا كان وزراء خارجية الاتحاد سيتمكنون من الاتفاق على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الروسية.





وقالت كالاس قبل بدء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "بالطبع، سنناقش أيضا قرض الـ90 مليار يورو. يجب المضي قدما فيه. لكن دعونا نرى ما سيحدث".





وصرحت هنجاريا في وقت سابق بأنها ستعرقل كلا من الحزمة الـ20 من العقوبات ضد روسيا وتخصيص 90 مليار يورو لكييف حتى تقوم أوكرانيا برفع الحظر عن إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا.





وانقطعت إمدادات النفط الروسي إلى سلوفاكيا وهنجاريا عبر خط أنابيب دروجبا، الذي يمر عبر أوكرانيا، منذ أوائل فبراير.





ويزود خط أنابيب النفط "دروجبا" المصافي البيلاروسية بالنفط وينقله إلى أوروبا من مقاطعة سامارا الروسية ليمر عبر بريانسك، ثم يتفرع إلى قسمين: شمالي وجنوبي، وتتلقى هنغاريا وسلوفاكيا النفط مباشرة عبر الخط الجنوبي، وفي أثناء مروره عبر هنغاريا، يدخل كرواتيا ثم يتابع رحلته إلى صربيا.