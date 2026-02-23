بولندا.. اعتقال مواطن بيلاروسي للاشتباه في تورطه بالتجسس

ألقت السلطات البولندية القبض على مواطن بيلاروسي للاشتباه بتجسسه لصالح المخابرات العسكرية في مينسك، حسبما أفاد المدعون العامون في البلاد.

وأشاروا إلى أن المعتقل، الذي يُدعى "بافلوف"، يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن بتهمة جمع معلومات استخباراتية في بولندا وألمانيا وليتوانيا، وهي دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفقًا للمدعين العامين، قام "بافلوف" بمراقبة "بنية تحتية حيوية، بما في ذلك منشآت أمنية بولندية وأخرى تابعة لحلف الناتو ذات أهمية بالغة".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش البولندي، أن أنظمة الرادار رصدت دخول أجسام غريبة تشبه البالونات للمجال الجوي للبلاد من جهة الحدود مع بيلاروسيا.

وذكرت القوات المسلحة - في بيان ، أورده "راديو بولندا" - أنها لا تزال في حالة تأهب عملياتي على مدار الساعة لحماية المجال الجوي للبلاد وتعمل وفقا للإجراءات المتبعة وتتعاون مع الأجهزة الأمنية للاستجابة السريعة بما في ذلك اعتراض الأجسام واحتجاز الأفراد المشتبه بتورطهم.

وأضافت أن الوضع كان تحت السيطرة الكاملة إذ تم رصد الأجسام ومراقبتها، وأن الحادث لم يشكل خطرا على المواطنين و لم يكن مختلفا عن حوادث الأجسام الغريبة التي تم رصد دخولها مؤخرا قرب الحدود مع بيلاروسيا.

وكان وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش صرح قبل أسبوع أن الحوادث المتكررة التي شملت دخول أجسام شبيهة بالبالونات إلى المجال الجوي البولندي من بيلاروسيا تخدم غرضي التهريب والاستفزاز، ووصفها بأنها جزء من حرب هجينة مستمرة.

وفي الأسابيع الأخيرة، رصدت بولندا ازدياد في حوادث عبور بالونات يشتبه في استخدامها للتهريب من بيلاروسيا، وسبق أن رصدت الرادارات العسكرية توغلات مماثلة ليلة الثامن والتاسع من فبراير الجاري.