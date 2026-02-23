قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف عن مدينة سكنية أثرية وجبانة قبطية أسفلها بموقع شيخ العرب همام
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء خامس ليالي رمضان في المساجد الكبرى
النقل : التوسع في تصنيع مكونات قطع غيار قطارات السكة الحديد
كيف برأ القرآن السيدة عائشة من الافتراء في حادثة الإفك؟.. دينا أبو الخير توضح
مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة إلى غزة
مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير.. غدا
شعبة النقل الدولي: 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط
بسبب 35 ألف أسرة | طلب برلماني عاجل بوقف رواتب مسئولين بوزارة الزراعة
صراع النقاط الأخيرة.. مباريات الحسم تحدد مصير صدارة الدوري قبل انطلاق الدور الثاني.. تعرف عليها بالكامل
دعاء اليوم الخامس من رمضان لانشراح الصدر وتيسير الأمور
الأوكازيون الشتوي 2026.. إزاي تبلغ عن التخفيضات الوهمية؟
هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
أخبار العالم

بولندا.. اعتقال مواطن بيلاروسي للاشتباه في تورطه بالتجسس

فرناس حفظي

ألقت السلطات البولندية القبض على مواطن بيلاروسي للاشتباه بتجسسه لصالح المخابرات العسكرية في مينسك، حسبما أفاد المدعون العامون في البلاد. 

وأشاروا إلى أن المعتقل، الذي يُدعى "بافلوف"، يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن بتهمة جمع معلومات استخباراتية في بولندا وألمانيا وليتوانيا، وهي دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو). 

وفقًا للمدعين العامين، قام "بافلوف" بمراقبة "بنية تحتية حيوية، بما في ذلك منشآت أمنية بولندية وأخرى تابعة لحلف الناتو ذات أهمية بالغة".

وفي وقت سابق،  أعلن الجيش البولندي، أن أنظمة الرادار رصدت دخول أجسام غريبة تشبه البالونات للمجال الجوي للبلاد من جهة الحدود مع بيلاروسيا.

وذكرت القوات المسلحة - في بيان ، أورده "راديو بولندا" - أنها لا تزال في حالة تأهب عملياتي على مدار الساعة لحماية المجال الجوي للبلاد وتعمل وفقا للإجراءات المتبعة وتتعاون مع الأجهزة الأمنية للاستجابة السريعة بما في ذلك اعتراض الأجسام واحتجاز الأفراد المشتبه بتورطهم.

وأضافت أن الوضع كان تحت السيطرة الكاملة إذ تم رصد الأجسام ومراقبتها، وأن الحادث لم يشكل خطرا على المواطنين و لم يكن مختلفا عن حوادث الأجسام الغريبة التي تم رصد دخولها مؤخرا قرب الحدود مع بيلاروسيا.

وكان وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش صرح قبل أسبوع أن الحوادث المتكررة التي شملت دخول أجسام شبيهة بالبالونات إلى المجال الجوي البولندي من بيلاروسيا تخدم غرضي التهريب والاستفزاز، ووصفها بأنها جزء من حرب هجينة مستمرة.

وفي الأسابيع الأخيرة، رصدت بولندا ازدياد في حوادث عبور بالونات يشتبه في استخدامها للتهريب من بيلاروسيا، وسبق أن رصدت الرادارات العسكرية توغلات مماثلة ليلة الثامن والتاسع من فبراير الجاري.

السلطات البولندية مواطن بيلاروسي المخابرات العسكرية مينسك ألمانيا

