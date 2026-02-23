الإنتاج الحربي: مضاعفة العمل لاستكمال مشروعات حياة كريمة ودخولها الخدمة

اجتمع الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع عدد من قيادات الوزارة والهيئة ورؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة للوزارة، للإطلاع على الموقع التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

جاء اللقاء بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.

قام وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الاجتماع بالإطلاع على نسب التنفيذ والمستجدات المتعلقة بعدد من المشروعات التي تقوم شركات الإنتاج الحربي بتنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف تطوير الريف المصري ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطن المصري.

وشدد "جمبلاط" على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاصة بمضاعفة العمل لسرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات بالتوقيتات المحددة في مختلف المحافظات لدخولها الخدمة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من نسبة كبيرة من هذه المشروعات، ويتم التنسيق على مدار الساعة مع الشركات التابعة لتسليم باقي المشروعات ، بما يحقق عائدًا مباشرًا على حياة المواطنين.

وأكد الوزير أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل تجربة تنموية مصرية رائدة تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع جودة الحياة للمواطن المصري وتنمية رأس المال البشري وتوفير جميع الخدمات الأساسية في المواقع المستهدفة من صرف صحي ومياه الشرب وغيرها من متطلبات الحياة اليومية لهم.