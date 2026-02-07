أعلنت إدارة الطيران الأمريكية، إغلاق مطارين في بولندا بسبب نشاط عسكري، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت قوات الدرك العسكرية البولندية بتحطم طائرة مسيرة مجهولة في قاعدة عسكرية في بولندا.

وذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي أن "طائرة مسيرة صغيرة تحطمت اليوم في أراضي الكتيبة الأولى لسلاح الفرسان الجوي في ليجنيكا فيلكا (محافظة لودز)" .

وتحطمت طائرة مسيرة أخرى مجهولة الهوية في قاعدة عسكرية في 3 فبراير الجاري.

وأعلن الجيش البولندي أمس الأول الأربعاء أن أنظمة الرادار رصدت انتهاكات جديدة للمجال الجوي البولندي من جانب أجسام يشتبه في أنها بالونات.







