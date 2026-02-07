قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يرفض الاعتذار عن فيديو عنصري يصور أوباما وزوجته كالـ "قرود"
أمن الشرقية يفحص فيديو اعتداء سيدة على والدتها المسنة بالضرب
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026
باحث سويسري: المنتجات الزراعية أداة نفوذ في صراعات القوة بين الدول
مكيف وتالجو.. مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم السبت 7 فبراير 2026
مع انطلاق التيرم الثاني.. غرامة لأولياء الأمور حال غياب الطالب دون إذن
سرقة سيارات تابعة للوفد السعودي المشارك بـ "معرض الكتاب" في سوريا
فايننشال تايمز: أسلحة تايوان تهدد زيارة ترامب إلى الصين
مواجهة حاسمه بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
الصين تواصل شراء الذهب للشهر الـ15 على التوالي.. كم وصل الاحتياطي؟
مقيدين بالحبال.. العثور على جثة سيدة ونجلها داخل منزلهما بكفر الشيخ
سعر الفضة يصعد بعد هبوط حاد.. والذهب يتعافى جزئياً من الصدمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

باحث سويسري: المنتجات الزراعية أداة نفوذ في صراعات القوة بين الدول

المنتجات الزراعية
المنتجات الزراعية
أ ش أ

ذكر الباحث هنري روف، في برنامج "جيوبوليتيس" الذي يُذاع بالتلفزيون السويسري، أن المنتجات الزراعية تُعد أدوات نفوذ قوية، لا سيما في ظل التوزيع غير المتكافئ للأراضي الصالحة للزراعة والمراعي بين الدول.

ونقلت شبكة راديو وتلفزيون سويسرا عن هنري روف، الباحث المشارك في مركز التنمية والبيئة بجامعة برن، قوله إنه في عام كان للهجوم الروسي على أوكرانيا صدى واسع في أوروبا، متسببًا في أزمة بسوق القمح، مشيرًا إلى أن روسيا فرضت حصارًا على صادرات الحبوب الأوكرانية، مستغلة هذا النفوذ للضغط على أوكرانيا، لعلمها بأن المتلقي سيخضع للضغط أيضًا، وهو الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة.

وأضاف أن الولايات المتحدة استخدمت المساعدات الغذائية كسلاح أيضًا، وقد لمسنا ذلك من خلال برنامجي "الغذاء من أجل السلام" و"الغذاء من أجل النفط"، حيث استُخدما في البداية للاستحواذ على الموارد، ثم السيطرة عليها، وأخيرًا الإبقاء على النفوذ على فئات سكانية محددة.

واستطرد الباحث قائلًا إن أهمية القطاع الزراعي داخل الدولة يمكن أن تُستخدم كوسيلة ضغط من جانب بعض الدول، خاصة إذا كان هذا القطاع موجهًا نحو التصدير، وهو ما حدث العام الماضي عندما أوقفت الصين طلباتها من فول الصويا الأمريكي في خضم التوتر مع واشنطن، ثم استأنفت الصين — التي تُعد أهم مستورد لفول الصويا الأمريكي — مشترياتها بعد لقاء شي جين بينغ ودونالد ترامب في أكتوبر 2025.

وقال هنري روف: "يُعد الأمن الغذائي سلاحًا تستخدمه بعض الدول في صراعات القوة، لكنه يصب أيضًا في مصلحة المستثمرين، إذ يجنون أرباحًا حقيقية من الاستحواذ على هذه الأراضي وإنتاجها". وقد شهدت عمليات الاستحواذ على الأراضي الزراعية — سواء من قبل مجموعات صناعية كبرى أو رجال أعمال أثرياء أو صناديق عامة — ارتفاعًا حادًا قبل أن تستقر.

ووفقًا لتقرير صادر عام 2021 عن مبادرة "لاند ماتريكس"، ترتبط عمليات الاستحواذ على الأراضي الكبيرة في المقام الأول بالتجارة الدولية للمواد الخام، مثل زيت النخيل. ويرى هنري روف أن المعاملات المتعلقة بالأراضي الزراعية لا تتم بالضرورة على حساب السكان المحليين، إذ يقول: "يسلط النقد ما بعد الاستعماري الضوء على علاقات القوة غير المتكافئة هذه، وهذا ليس هو الحال دائمًا. فهناك بالفعل طرق يتم فيها الاستحواذ على الأراضي على حساب صغار المزارعين، ويُعد هذا نموذجًا استعماريًا عندما لا يكون بالتراضي، ولكن توجد أيضًا عقود تُوقَّع، مثل عقود الإيجار، ما يعني في تلك اللحظة وجود اتفاق بين طرفين يوقعان عقدًا للاستحواذ على هذه الأرض"

المزارعين الأمن الغذائي الصين الولايات المتحدة سويسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

عمرو أديب

الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

المتسابق عمر علي

دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو

محمد صلاح

تطورات مثيرة بشأن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي .. ماذا حدث؟

عمرو زكي

القبض على اللاعب عمرو زكي بمطار القاهرة لتنفيذ أحكام قضائية

ترشيحاتنا

إمام عاشور

محمد فارس عن أزمة إمام عاشور: الحل في الأهلي دائمًا من داخل الملعب

إمام عاشور

علاء ميهوب: واقعة إمام عاشور لم تحدث في الأهلي.. ومن حق النادي بيعه

نيوم

نيوم يهزم الرياض بهدف لاكازيت ويعزز موقعه في دوري روشن

بالصور

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي

ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد