باحث سويسري: المنتجات الزراعية أداة نفوذ في صراعات القوة بين الدول

ذكر الباحث هنري روف، في برنامج "جيوبوليتيس" الذي يُذاع بالتلفزيون السويسري، أن المنتجات الزراعية تُعد أدوات نفوذ قوية، لا سيما في ظل التوزيع غير المتكافئ للأراضي الصالحة للزراعة والمراعي بين الدول.

ونقلت شبكة راديو وتلفزيون سويسرا عن هنري روف، الباحث المشارك في مركز التنمية والبيئة بجامعة برن، قوله إنه في عام كان للهجوم الروسي على أوكرانيا صدى واسع في أوروبا، متسببًا في أزمة بسوق القمح، مشيرًا إلى أن روسيا فرضت حصارًا على صادرات الحبوب الأوكرانية، مستغلة هذا النفوذ للضغط على أوكرانيا، لعلمها بأن المتلقي سيخضع للضغط أيضًا، وهو الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة.

وأضاف أن الولايات المتحدة استخدمت المساعدات الغذائية كسلاح أيضًا، وقد لمسنا ذلك من خلال برنامجي "الغذاء من أجل السلام" و"الغذاء من أجل النفط"، حيث استُخدما في البداية للاستحواذ على الموارد، ثم السيطرة عليها، وأخيرًا الإبقاء على النفوذ على فئات سكانية محددة.

واستطرد الباحث قائلًا إن أهمية القطاع الزراعي داخل الدولة يمكن أن تُستخدم كوسيلة ضغط من جانب بعض الدول، خاصة إذا كان هذا القطاع موجهًا نحو التصدير، وهو ما حدث العام الماضي عندما أوقفت الصين طلباتها من فول الصويا الأمريكي في خضم التوتر مع واشنطن، ثم استأنفت الصين — التي تُعد أهم مستورد لفول الصويا الأمريكي — مشترياتها بعد لقاء شي جين بينغ ودونالد ترامب في أكتوبر 2025.

وقال هنري روف: "يُعد الأمن الغذائي سلاحًا تستخدمه بعض الدول في صراعات القوة، لكنه يصب أيضًا في مصلحة المستثمرين، إذ يجنون أرباحًا حقيقية من الاستحواذ على هذه الأراضي وإنتاجها". وقد شهدت عمليات الاستحواذ على الأراضي الزراعية — سواء من قبل مجموعات صناعية كبرى أو رجال أعمال أثرياء أو صناديق عامة — ارتفاعًا حادًا قبل أن تستقر.

ووفقًا لتقرير صادر عام 2021 عن مبادرة "لاند ماتريكس"، ترتبط عمليات الاستحواذ على الأراضي الكبيرة في المقام الأول بالتجارة الدولية للمواد الخام، مثل زيت النخيل. ويرى هنري روف أن المعاملات المتعلقة بالأراضي الزراعية لا تتم بالضرورة على حساب السكان المحليين، إذ يقول: "يسلط النقد ما بعد الاستعماري الضوء على علاقات القوة غير المتكافئة هذه، وهذا ليس هو الحال دائمًا. فهناك بالفعل طرق يتم فيها الاستحواذ على الأراضي على حساب صغار المزارعين، ويُعد هذا نموذجًا استعماريًا عندما لا يكون بالتراضي، ولكن توجد أيضًا عقود تُوقَّع، مثل عقود الإيجار، ما يعني في تلك اللحظة وجود اتفاق بين طرفين يوقعان عقدًا للاستحواذ على هذه الأرض"