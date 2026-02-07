قوانين الهجرة الأمريكية.. انتقادات لزهران ممداني بعد حديثه عن الهجرة في الإسلام

تعرض عمدة مدينة نيويورك الأمريكية زهران ممداني، لانتقدات واسعة بعد ربطه الهجرة في الإسلام بالمدينة خلال أول إفطار سنوي للحوار بين الأديان في عهده.

وأعلن ممداني عن إجراءات جديدة شاملة لدعم قوانين مدينة نيويورك التي تُعتبر ملاذاً آمناً للمهاجرين وحماية سكان نيويورك المهاجرين.

وتحدث ممداني، عن مفهوم الهجرة في الإسلام - أي الهجرة النبوية - وطرحه باعتباره نموذجًا دينيًا للهجرة، وذلك خلال إعلانه أمرًا تنفيذيًا متعلقًا بسياسات المدينة الملاذ أمس الجمعة.

وأثار حديث ممداني موجة انتقادات من معارضين اتهموه باستخدام العقيدة الدينية لتبرير الهجرة الجماعية وحماية المهاجرين غير النظاميين من تطبيق القوانين الفيدرالية.

وقد جمع الإفطار ما يقرب من 400 من قادة الأديان والمجتمعات من مختلف أحياء المدينة الخمسة، وخلال الفعالية، وقّع ممداني أمراً تنفيذياً شاملاً لتأكيد التزام المدينة بأن تكون ملاذاً آمناً لجميع سكان نيويورك.

ويحمي الأمر خصوصية وبيانات المهاجرين وجميع السكان؛ ويعزز القيود المفروضة على إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية في ممتلكات المدينة؛ ويبدأ عملية تدقيق للتأكد من امتثال وكالات المدينة لقوانين الملاذ الآمن؛ وينشئ لجنة لتنسيق الاستجابة للأزمات على مستوى حكومة المدينة في حال تصاعد إجراءات الهجرة الفيدرالية أو غيرها من الأحداث الكبرى.

,أطلق رئيس مدينة نيويورك، ممداني، حملة توعية شاملة في المدينة بعنوان "اعرف حقوقك"، حيث وزّع ما يقارب 32 ألف منشور وكتيب بعشر لغات ليشاركها قادة الأديان مع أتباعهم.

وتُقدّم هذه المواد معلومات واضحة ومبسطة حول حقوق سكان نيويورك أثناء تعاملهم مع سلطات الهجرة الفيدرالية، بما في ذلك الحق في التزام الصمت، والحق في التحدث إلى محامٍ، والحق في الاستعانة بمترجم.