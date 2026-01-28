قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
الباقة الشهرية بتخلص.. هل يوجد إنترنت بلا حدود في مصر؟
استشاري تشريعات رقمية: 98 مليون مستخدم للإنترنت في مصر ونسبة الأطفال 35%
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من مكتب شيخ الإسلام في تايلاند لبحث سبل التعاون
أخبار العالم

عمدة نيويورك يكشف أن ربع سكان المدينة تحت خط الفقر

زهران ممداني- عمدة نيويورك
زهران ممداني- عمدة نيويورك
هاجر رزق

أفاد زهران ممداني، عمدة نيويورك، بأن واحدا من كل أربعة من سكان المدينة يعيش تحت خط الفقر، محذرا من أن المدينة تواجه أخطر أزمة ميزانية منذ الكساد في 2008-2009.

وقال ممداني: "لدينا واحد من كل أربعة أشخاص يعيش تحت خط الفقر"، مشيرا إلى المفارقة في كون نيويورك "المركز الأكثر ثراء والأكثر تكلفة في الولايات المتحدة" بينما يعاني هذا العدد الكبير من سكانها من الفقر، و ذلك خلال تصريحات لقناة CNBC اليوم الأربعاء.


 

وحذر العمدة من أن المدينة تواجه "أخطر أزمة ميزانية منذ الكساد الكبير في 2008-2009"، قائلا: "لقد ورثنا أيضا أكبر أزمة مالية واجهتها المدينة منذ الكساد الكبير".


 

ودافع ممداني عن خطط إدارته التي تشمل تغييرات ضريبية وبرامج اجتماعية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تهدف إلى "استقرار الوضع المالي للمدينة الكبرى وتعزيز المرونة الاجتماعية على المدى الطويل".


 

ومن بين مقترحاته السياسية الرئيسية إنشاء متاجر توفر أغذية بأسعار مقبولة، وتجميد أسعار الإيجارات في بعض الأحياء، وركوب الحافلات مجانا.


 

وأكد العمدة أن هذه السياسات تفيد جميع السكان حتى لو لم تكن المكاسب مباشرة للجميع، قائلا: "الجميع يستفيد من مدينة أقوى. حتى لو شعرت أن البرامج التي نتحدث عنها لا تجلب لك فائدة مباشرة، فإن مساهمتها في متانة مجتمعنا لا يمكن قياسها - على الأقل راحة البال".


 

و يذكر أن زهران ممداني، تولى منصبه في 1 يناير 2026 ليصبح أصغر عمدة لمدينة نيويورك في القرن الحادي والعشرين وأول عمدة مسلم لها.

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

