عمدة نيويورك يكشف أن ربع سكان المدينة تحت خط الفقر

أفاد زهران ممداني، عمدة نيويورك، بأن واحدا من كل أربعة من سكان المدينة يعيش تحت خط الفقر، محذرا من أن المدينة تواجه أخطر أزمة ميزانية منذ الكساد في 2008-2009.

وقال ممداني: "لدينا واحد من كل أربعة أشخاص يعيش تحت خط الفقر"، مشيرا إلى المفارقة في كون نيويورك "المركز الأكثر ثراء والأكثر تكلفة في الولايات المتحدة" بينما يعاني هذا العدد الكبير من سكانها من الفقر، و ذلك خلال تصريحات لقناة CNBC اليوم الأربعاء.





وحذر العمدة من أن المدينة تواجه "أخطر أزمة ميزانية منذ الكساد الكبير في 2008-2009"، قائلا: "لقد ورثنا أيضا أكبر أزمة مالية واجهتها المدينة منذ الكساد الكبير".





ودافع ممداني عن خطط إدارته التي تشمل تغييرات ضريبية وبرامج اجتماعية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تهدف إلى "استقرار الوضع المالي للمدينة الكبرى وتعزيز المرونة الاجتماعية على المدى الطويل".





ومن بين مقترحاته السياسية الرئيسية إنشاء متاجر توفر أغذية بأسعار مقبولة، وتجميد أسعار الإيجارات في بعض الأحياء، وركوب الحافلات مجانا.





وأكد العمدة أن هذه السياسات تفيد جميع السكان حتى لو لم تكن المكاسب مباشرة للجميع، قائلا: "الجميع يستفيد من مدينة أقوى. حتى لو شعرت أن البرامج التي نتحدث عنها لا تجلب لك فائدة مباشرة، فإن مساهمتها في متانة مجتمعنا لا يمكن قياسها - على الأقل راحة البال".





و يذكر أن زهران ممداني، تولى منصبه في 1 يناير 2026 ليصبح أصغر عمدة لمدينة نيويورك في القرن الحادي والعشرين وأول عمدة مسلم لها.