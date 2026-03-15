هجوم على قاعدة عسكرية بمطار بغداد بداخلها فريق من السفارة الأمريكية

تعرّضت قاعدة عسكرية في مطار بغداد الدولي، تستضيف فريقا للدعم اللوجستي يتبع السفارة الأمريكية، لهجوم بمسيّرات وصواريخ، مساء اليوم الأحد، حسبما قال 3 مسؤولين أمنيين.

وأفاد مسؤول بـ«تعرّض معسكر فيكتوري لـ 9 هجمات بمسيرات وصواريخ».

وأكد مسؤولان آخران ذلك، بينما أشار أحدهما إلى أنه «تم اعتراض ما لا يقلّ عن ثلاث مسيّرات»، ولم يتضح بعد ما إذا كانت القاعدة قد أُصيبت.

وعلى مدار الأيام الماضية، توالت بيانات خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات العراقية، عن إسقاط طائرات مسيّرة حاولت الاقتراب من محيط مطار بغداد الدولي.