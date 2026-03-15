اقتصاد

تعويضات التأمين التجاري تقترب من 54 مليار جنيه خلال 2025

علياء فوزى

زدات التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 53.7 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2025 مقابل 39.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 35%، على أساس سنوي.

فيما نمت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 52%، لتسجل 7.7 مليار جنيه خلا العام 2025 مقارنة بـ 5.1 مليار جنيه في  العام 2024، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حصل عليه “صدى البلد”، أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 61.4 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2025 مقابل 44.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، بنمو  43.9%.

تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 29.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2025 مقارنة 21.5 مليار جنيه بنمو 37.7% خلال نفس الفترة من العام 2024.
 

تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 36.2%، لتسجل 32 مليار جنيه خلال العام 2025، مقارنة 23.4 مليار جنيه خلال  العام 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

إجمالي التمويلات خلال 2025

وبلغت إجمالي التمويلات الممنوح للجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية نحو 1.323.2 تريليون جنيه خلال 2025، مقارنة 887.7 مليار جنيه في العام السابق بنمو 49.1%.

وأظهرت المؤشرات المالية لأنشطة المالية غير المصرفية أن قيمة إصدارات الأسهم مثلت حوالي 52.8 من إجمالي التمويل الممنوح في العام 2025، لتصبح بذلك المكون الأساسي قيمة التمويل الممنوح.

