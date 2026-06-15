شهيد ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مدرسة بمخيم النصيرات

استُشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم في غارة شنتها طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في حصيلة أولية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،بأن طائرة مسيرة استهدفت خيمة أمام مدرسة الرازي في مخيم 2، ما أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني، وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 33 معتقلا، كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة نعلين غرب رام الله، وداهمت عددا من المحال تجارية.