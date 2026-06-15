قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لم يفرح بنجاحه في الشهادة الإعدادية الأزهرية.. تفاصيل وفاة طالب بالشرقية قبل إعلان نتيجته
شهيد ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مدرسة بمخيم النصيرات
أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمحافظات يروون أسباب تفوقهم وأمنياتهم المستقبلية
تقارير تونسية: إقالة اللموشي وتعيين منذر الكبير مدربًا لنسور قرطاج
دعاء استقبال شهر محرم .. كلمات بسيطة مأثورة عن النبي
حبس هاني شكري 6 أشهر بتهمة سب جماهير الأهلي والإساءة إليهم
ازاي تفرق بين عصير القصب السليم والمغشوش.. مفاجأة للمواطنين
موقع الرئاسة ينشر فيديو استقبال الرئيس السيسي لأخيه الشيخ محمد بن زايد بقصر الاتحادية
من أجل لوكا.. زيدان يفضل مباراة الجزائر على فرنسا في المونديال
دعاء استقبال السنة الهجرية الجديدة
65 مليار دولار استثمارات و9.7 مليار تجارة.. كيف أصبحت الإمارات الشريك الاقتصادي الأبرز لمصر؟
جثمان داخل غابة وشبهات اعتداء.. تفاصيل صادمة في وفاة مصري بألمانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أولى شهادة إعدادية أزهرية مكرر بجنوب سيناء: اجتهدت وربنا كافئني

الاولي علي الشهادة الإعدادية الأزهرية
الاولي علي الشهادة الإعدادية الأزهرية
ايمن محمد

قالت الطالبة سارة أيمن عبد الله الأولى مكرر في  الشهادة الإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء أنها اجتهدت وربنا كافئنها مشيرة إلى أنها ضغطت على نفسها وذاكرت الكتاب وأضافت إن الفضل يرجع لوالدها ووالدتها في طوال العام الدراسي ودعمها. 

وكانت منطقة جنوب سيناء الأزهرية قد أعلنت، أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية "مبصر وكفيف"، للعام الدراسي 1447 هجرية – 2026 ميلادي.

وحصل على المركز الأول 5 طالبات بمجموع 509 درجة، وبنسبة 99,8%، وهم  الطالبة ريماس محمد متولي قاسم، طالبة بمعهد فتيات طور سيناء النموذجي، والطالبة سارة أيمن عبد الله، بمعهد فتيات الطور الإعدادي، والطالبة سامية سامح إبراهيم محمد، بمعهد فتيات الطور الإعدادي، والطالبة عائشة أحمد الشربيني أيوب، بمعهد فتيات الطور النموذجي، والطالبة مريهان محمد أحمد عبد السميع، بمعهد فتيات الطور النموذجي.

وحصل على المركز الثاني 3 طالبات بمجموع 508 درجة، وبنسبة 99,6%، وهم الطالبة جهاد النجار آدم سعيد، والطالبة رقية محمد عزت إبراهيم، والطالبة سما هشام عبد الإله.

وحصلت على المركز الثالث الطالبة رحيق أبو الفتوح فتحي، بمجموع 507 درجة، وبنسبة 99,4%، وحصل على المركز الرابع  4 طلاب بمجموع 506 درجة، وبنسبة 99,2%، وهم الطالب زكريا محمد السعيد شعبان، بمعهد بنين الطور النموذجي، والطالبة مريم مصطفى أحمد جاد، بمعهد فتيات الطور نموذجي، والطالبة مريم أحمد محمد أبو المعاطي، بمعهد فتيات الطور الإعدادي، والطالبة ياسمين أشرف عبد المهدي، بمعهد فتيات أبوزنيمة الإعدادي.

بينما حصلت الطالبة حنين عادل أحمد محمد، على المركز الأول مكفوفين، بمجموع 427 درجة، وبنسبة 90,9%. 

وقدم الدكتور مصطفى نجيب محمود، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية، التهاني للطلاب الأوائل والطلاب الناجحين وأسرهم ، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق والاجتهاد خلال المراحل التعليمية المقبلة.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية التابع للأزهر الشريف نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026، بعد اعتمادها من الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف.

وللتعرف على النتيجة عبر الرابط:

https://natiga.azhar.eg/

جنوب سيناء الاولي مكرر الشهادة الإعدادية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ 6250 جنيها

ترشيحاتنا

وزير الري والموارد المائية

وزير الموارد المائية والري يستعرض إجراءات تمكين "روابط مستخدمي المياه" ويوجه بالتنفيذ الصارم لإجراءات حماية نهر النيل من التلوث

التوسع في المشروعات الزراعية

الدكتور هاني سويلم ومحافظ الوادي الجديد يتابعان موقف استخدام المياه الجوفية وجهود التنمية المستدامة بمحافظة الوادى الجديد

مجلس الوزراء

مدبولي يوجه بضرورة إحداث نقلة حضارية شاملة بمدينة الغردقة والمدن السياحية بالبحر الأحمر

بالصور

بدون حقن.. طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يهنئ أوائل الشهادة الإبتدائية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

خطوة بخطوة.. طريقة عمل تشيز كيك الكنافة

طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.
طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.
طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.

بورش تثير الجدل بنسخة مقلدة رخيصة من سيارتها ذات الـ4 ملايين دولار

بورش بوكسر 2026
بورش بوكسر 2026
بورش بوكسر 2026

فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد