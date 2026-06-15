أولى شهادة إعدادية أزهرية مكرر بجنوب سيناء: اجتهدت وربنا كافئني

قالت الطالبة سارة أيمن عبد الله الأولى مكرر في الشهادة الإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء أنها اجتهدت وربنا كافئنها مشيرة إلى أنها ضغطت على نفسها وذاكرت الكتاب وأضافت إن الفضل يرجع لوالدها ووالدتها في طوال العام الدراسي ودعمها.

وكانت منطقة جنوب سيناء الأزهرية قد أعلنت، أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية "مبصر وكفيف"، للعام الدراسي 1447 هجرية – 2026 ميلادي.

وحصل على المركز الأول 5 طالبات بمجموع 509 درجة، وبنسبة 99,8%، وهم الطالبة ريماس محمد متولي قاسم، طالبة بمعهد فتيات طور سيناء النموذجي، والطالبة سارة أيمن عبد الله، بمعهد فتيات الطور الإعدادي، والطالبة سامية سامح إبراهيم محمد، بمعهد فتيات الطور الإعدادي، والطالبة عائشة أحمد الشربيني أيوب، بمعهد فتيات الطور النموذجي، والطالبة مريهان محمد أحمد عبد السميع، بمعهد فتيات الطور النموذجي.

وحصل على المركز الثاني 3 طالبات بمجموع 508 درجة، وبنسبة 99,6%، وهم الطالبة جهاد النجار آدم سعيد، والطالبة رقية محمد عزت إبراهيم، والطالبة سما هشام عبد الإله.

وحصلت على المركز الثالث الطالبة رحيق أبو الفتوح فتحي، بمجموع 507 درجة، وبنسبة 99,4%، وحصل على المركز الرابع 4 طلاب بمجموع 506 درجة، وبنسبة 99,2%، وهم الطالب زكريا محمد السعيد شعبان، بمعهد بنين الطور النموذجي، والطالبة مريم مصطفى أحمد جاد، بمعهد فتيات الطور نموذجي، والطالبة مريم أحمد محمد أبو المعاطي، بمعهد فتيات الطور الإعدادي، والطالبة ياسمين أشرف عبد المهدي، بمعهد فتيات أبوزنيمة الإعدادي.

بينما حصلت الطالبة حنين عادل أحمد محمد، على المركز الأول مكفوفين، بمجموع 427 درجة، وبنسبة 90,9%.

وقدم الدكتور مصطفى نجيب محمود، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية، التهاني للطلاب الأوائل والطلاب الناجحين وأسرهم ، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق والاجتهاد خلال المراحل التعليمية المقبلة.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية التابع للأزهر الشريف نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026، بعد اعتمادها من الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف.

وللتعرف على النتيجة عبر الرابط:

https://natiga.azhar.eg/