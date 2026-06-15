محافظ الغربية يُسلّم 22 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة ويؤكد استمرار التيسيرات

سلّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، 22 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمواطنين المستفيدين وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة، في إطار جهود المحافظة لإنهاء ملفات التقنين وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين الجادين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تسوية أوضاع واضعي اليد وفقًا للقانون.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن ملف التقنين يحظى باهتمام كبير من الدولة باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المتقدمين، مع تقديم التيسيرات اللازمة لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن.

رفع كفاءة الخدمات

وأوضح المحافظ أن عقود التقنين تمثل خطوة مهمة نحو استقرار الأوضاع القانونية للأراضي، بما ينعكس بصورة إيجابية على جهود التنمية وتحسين الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مؤكدًا استمرار العمل على إنهاء باقي الملفات وفق الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

تحرك تنفيذي عاجل

ودعا اللواء دكتور علاء عبد المعطي المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى سرعة التقدم عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة واستكمال الإجراءات المطلوبة إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن المحافظة تقدم الدعم الكامل للمتقدمين الجادين، بما يضمن سرعة فحص الطلبات وإنجازها وفقًا للقانون.