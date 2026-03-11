قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال العام 2025

علياء فوزى

نشاط التأمين خلال 2025

- 121 مليار جنيه أقساط تأمين 

-61.4 مليار جنيه تعويضات تأمينية

-32 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة

شهد نشاط التأمين في مصر نموا خلال العام 2025، إذ سجلت أنشطة (الأقساط، التعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة) نحو 214.6 مليار جنيه.

أقساط التأمين

حصَّلت شركات التأمين أقساطا تأمينية بقيمة 121.2مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2025 مقابل 94.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 28%.

وكشفت أحدث تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال العام 2025 حصل عليه “صدى البلد”، أن قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت نحو 68.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2025 مقارنة بـ 58.4 مليار جنيه بنمو 30.6% خلال العام 2024.

وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 24.8%، لتسجل 52.7 مليار جنيه في 2025، مقارنة بـ 42.2 مليار جنيه العام  2024.

وتراجعت الأقساط المحصلة لصالح التأمين التجاري في مصر بنسبة 30 % خلال العام 2025، لتسجل 56.5 مليار جنيه خلال  الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2025 مقابل 82.1 مليار جنيه خلال  نفس الفترة 2024.

وصعدت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 415.5 %، لتسجل 64.7 مليار جنيه خلال العام 2025 مقارنة 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

التعويضات

نمت التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال العام 2025 بنسبة 36.9 %. 

دفعت شركات التأمين تعويضات تأمينية بقيمة 61.4 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2025 مقابل 44.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، بنمو 43.9%.

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 29.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2025 مقارنة 21.5 مليار جنيه بنمو 37.7% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 36.2%، لتسجل 32 مليار جنيه خلال العام 2025، مقارنة 23.4 مليار جنيه خلال  العام 2024.

وبلغت التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 53.7 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2025 مقابل 39.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 35%، على أساس سنوي.

ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 52%، لتسجل 7.7 مليار جنيه خلا العام 2025 مقارنة بـ 5.1 مليار جنيه في  العام 2024.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة

ارتفعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتي ديسمبر  من العام 2025 بنسبة 20 % على أساس سنوي.

وبلغت حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 32 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2025 مقابل 26.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بزيادة سجلت 20 %.

وتنوعت هذه الاستثمارات ما بين “شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية”، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

