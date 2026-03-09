الرقابة المالية: شركات التأمين تحصل من عملائها 121 مليار جنيه أقساط خلال 2025

حصَّلت شركات التأمين أقساطا تأمينية بقيمة 121.2مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2025 مقابل 94.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 28%.

وكشفت أحدث تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال العام 2025 حصل عليه “صدى البلد”، أن قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت نحو 68.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2025 مقارنة بـ 58.4 مليار جنيه بنمو 30.6% خلال العام 2024.

وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 24.8%، لتسجل 52.7 مليار جنيه في 2025، مقارنة بـ 42.2 مليار جنيه العام 2024 وفقا هيئة الرقابة المالية.

التأمين التجاري

وتراجعت الأقساط المحصلة لصالح التأمين التجاري في مصر بنسبة 30 % خلال العام 2025، لتسجل 56.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2025 مقابل 82.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة 2024.

أقساط نشاط التأمين التكافلي

وصعدت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 415.5 %، لتسجل 64.7 مليار جنيه خلال العام 2025 مقارنة 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.