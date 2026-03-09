قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كهربا قبل لقاء إنبي والزمالك: أنا عند وعدي سنكون ضمن الـ 7 الكبار
أمريكا تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة السعودية
تصاعد التوترات بالشرق الأوسط يدفع الدولار للارتفاع.. تحذيرات من موجة غلاء وتأثيرات على الذهب والعقارات
مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي
لبنان: لا سلام وفق شروط إسرائيلية.. وفتح الباب للمفاوضات برعاية دولية
لأول مرة منذ حرب 2006.. حزب الله يسقط مروحية إسرائيلية في شرق بعلبك
رئيس إنبي: هدفي هذا الموسم تصدر مجموعة الهبوط
اشتباكات عنيفة شرق لبنان عقب إنزال إسرائيلي بالمروحيات
لعنة الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 3 سيدات مع مزارع وشقيقه في البحيرة
التلفزيون الإيراني: إطلاق أول موجة صاروخية ضد الأراضي المحتلة في عهد مجتبى خامنئي
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة التاسعة عشرة بتلاوات ندية.. صور
أيمن الشريعي: أندية الشركات عنصر أساسي في توازن سوق الانتقالات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الرقابة المالية: شركات التأمين تحصل من عملائها 121 مليار جنيه أقساط خلال 2025

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

حصَّلت شركات التأمين أقساطا تأمينية بقيمة 121.2مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2025 مقابل 94.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 28%.

وكشفت أحدث تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال العام 2025 حصل عليه “صدى البلد”، أن قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت نحو 68.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2025 مقارنة بـ 58.4 مليار جنيه بنمو 30.6% خلال العام 2024.

وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 24.8%، لتسجل 52.7 مليار جنيه في 2025، مقارنة بـ 42.2 مليار جنيه العام  2024 وفقا هيئة الرقابة المالية.

التأمين التجاري

وتراجعت الأقساط المحصلة لصالح التأمين التجاري في مصر بنسبة 30 % خلال العام 2025، لتسجل 56.5 مليار جنيه خلال  الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2025 مقابل 82.1 مليار جنيه خلال  نفس الفترة 2024.

 أقساط نشاط التأمين التكافلي

وصعدت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 415.5 %، لتسجل 64.7 مليار جنيه خلال العام 2025 مقارنة 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

