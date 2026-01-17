الرقابة المالية: أقساط التأمين تسجل 107مليار جنيه خلال 11 أشهر

حصَّلت شركات التأمين أقساطا تأمينية بقيمة 107.3مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2025 مقابل 85 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 26.4%.

وكشفت أحدث تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ 11 أشهر الأولى من العام الجاري حصل عليه “صدى البلد”، أن قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت نحو 60 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2025 مقارنة بـ 47 مليار جنيه بنمو 27.1% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 25.4%، لتسجل 47 مليار جنيه في الـ 11 أشهر الأولي من العام 2025، مقارنة بـ 37.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024 وفقا هيئة الرقابة المالية.

التأمين التجاري

ونمت الأقساط المحصلة لصالح التأمين التجاري في مصر بنسبة 21.3% خلال الـ11 الأولى من العام 2025، لتسجل 89.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2025 مقابل 73.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة 2024.

وصعدت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 59.5%، لتسجل 17.9 مليار جنيه خلال الـ 11 أشهر الأولى من العام 2025 مقارنة 11.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.