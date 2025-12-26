الرقابة المالية: أقساط التأمين تسجل 96 مليار جنيه خلال 10 أشهر

حصَّلت شركات التأمين أقساطا تأمينية بقيمة 96.3 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 77.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 25%.

وكشفت أحدث تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري حصل عليه “صدى البلد”، أن قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت نحو 53.7 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2025 مقارنة بـ 43 مليار جنيه بنمو 25.1% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 25%، لتسجل 42.6 مليار جنيه في الـ 10 أشهر الأولي من العام 2025، مقارنة بـ 34 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024 وفقا هيئة الرقابة المالية.

التأمين التجاري

ونمت الأقساط المحصلة لصالح التأمين التجاري في مصر بنسبة 22.5% خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2025، لتسجل 82.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة 2024.

وصعدت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 41.3%، لتسجل 13.6 مليار جنيه خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2025 مقارنة 9.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.