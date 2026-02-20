قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قدر الله وما شاء فعل.. غادة إبراهيم تعلن تعرضها لحادث سير .. صور
غادة إبراهيم تكشف عن تعرضها لحادث سير.. تهشم السيارة
إختفاء طائرة أمريكية عن الرادارات في أجواء روسيا
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تحويل المخلفات إلى وقود بديل وتعزيز حماية المدن الساحلية
بعد ظهوره في الهند | هل اختفى فيروس نيباه؟.. تطمينات من منظمة الصحة العالمية
لمسة إنسانية.. التدخل السريع ينقذ المسنة ليلى ويوفر لها الرعاية الكاملة بدار الخير بالجيزة
المنوفى: نجاح غير مسبوق واستقرار لافت بأسواق السلع الغذائية مع انطلاق رمضان
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك.. آخر تحديث
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
خطيب المسجد الأقصى: سلطات الاحتلال تخطط للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان
الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس
الغندور يثير الجدل بمقارنة بين اللاعبين ويكشف مفاجأة عن مساعدي كولر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال يشدد الإجراءات على فلسطيني الضفة لصلاة الجمعة في الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
القسم الخارجي

أعلنت قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي استكمال استعداداتها لأول صلاة جمعة في شهر رمضان بالمسجد الأقصى، في ظل أجواء وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ«المتوترة». وتأتي هذه الإجراءات في إطار حزمة قيود جديدة تفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية المحتلة لأداء الصلاة في مدينة القدس.

وذكرت صحيفة إسرائيلية أن الجيش سيعتمد بطاقة ممغنطة خاصة يتوجب على كل فلسطيني من الضفة الغربية يرغب في الوصول إلى المسجد الأقصى تمريرها عند نقاط التفتيش الأمنية، في مناطق قريبة من مكان سكنه، كشرط أساسي للعبور.

بطاقة ممغنطة ومراقبة إلكترونية وعقوبات فورية

بحسب ما أوردته الصحيفة، فإن البيانات الخاصة بكل شخص يعبر إلى القدس ستُسجَّل إلكترونيًا، وسيبلغ عن أي شخص لا يعود إلى الضفة الغربية بعد انتهاء الصلاة، مع فرض «عقوبات فورية» عليه، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

كما أشارت تقارير أخرى إلى أن الاستعدادات تشمل تعزيز الإجراءات على عدد من المعابر، من بينها معبر راحيل ومعبر قلنديا، إضافة إلى محيط الحرم الإبراهيمي، وسط توقعات بحدوث احتكاكات نتيجة الازدحام والتوتر في تلك المناطق.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش يرصد حالة من الغليان في الضفة الغربية بسبب استمرار القيود المفروضة على الوصول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، رغم انتهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين.

في السياق ذاته، ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن أكثر من ثلاثة آلاف شرطي سينتشرون في مدينة القدس استعدادًا لأول صلاة جمعة في رمضان، مع توقع إغلاق الطرق المؤدية إلى البلدة القديمة أمام المركبات الخاصة.

قيود عمرية وتصاريح مسبقة ومنع تجهيزات طبية

ضمن إجراءات التقييد، أعلنت سلطات الاحتلال أنها ستسمح لعشرة آلاف فلسطيني من الضفة الغربية أسبوعيًا بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بشرط الحصول المسبق على تصريح أمني خاص.

وستُقصر الموافقة على الرجال الذين تبلغ أعمارهم خمسة وخمسين عامًا فأكثر، والنساء من خمسين عامًا فأكثر، إضافة إلى الأطفال حتى سن الثانية عشرة عند مرافقتهم أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

وأكدت وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال، التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن جميع التصاريح تخضع لموافقة أمنية مسبقة، وأن العائدين إلى الضفة الغربية بعد الصلاة سيتوجب عليهم الخضوع لإجراءات توثيق رقمي عند المعابر.

في المقابل، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية المشرفة على المسجد الأقصى بأن السلطات الإسرائيلية شددت قيودها داخل محيط المسجد، ومنعت تجهيز العيادات الطبية ونصب المظلات، كما هددت بمنع إدخال وجبات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان.

كما أعلن أحد أبرز أئمة المسجد الأقصى وقاضٍ شرعي أنهما تسلما قرارًا من الشرطة الإسرائيلية يقضي بإبعادهما عن الحرم القدسي.

رمضان صلاة الجمعة المسجد الأقصى الاحتلال الضفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

اسامة حسن

أسامة حسن يفتح النار على نجم الأهلي: بيلعب ازاي في الدوري الممتاز أنا هتجنن

سعر الذهب

سعر أوسط عيار ذهب اليوم 20-2-2026

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026

احمد الطيب

لازم تكون بجح.. تعليق ناري من أحمد الطيب بعد فوز الأهلي على الجونة

ترشيحاتنا

خلال الاجتماع

المالية: توسيع القاعدة الضريبية طواعية ونسعى لتحفيز المستثمرين ودعم الصحة والتعليم

جانب من الاجتماع

خالد هاشم يرسم خريطة طريق جديدة لتحديث منظومة العمل الصناعي ورفع تنافسية الصناعة المصرية

وزارة المالية

كل ما تريد معرفته عن سند المواطن

بالصور

فورد تطرح أصغر شاحنة كهربائية للإطاحة بتسلا سايبرتراك

شاحنة لورذ
شاحنة لورذ
شاحنة لورذ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد