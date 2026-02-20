رامي صبري يخطف الأنظار رفقة أسرته في أحدث ظهور

شارك الفنان رامي صبري، صورة جديدة رفقة زوجته وأولاده في أحدث ظهور عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

وظهر رامي صبري رفقة اسرته من داخل السيارة، في تجمعات عائلية بأول ايام شهر رمضان.

وكانت قد أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة من الجدل، بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” تتر مسلسلها الجديد «وننسى اللي كان»، والذي يقوم بغنائه الفنان رامي صبري.

وعلقت عليه قائلة: “كل اللي اتقال إشاعات أنا ورامي أخوات”.

المنشور جاء بعد أيام قليلة من تداول أنباء حول وجود خلاف بين الطرفين، عقب إلغاء المتابعة بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع البعض للتأكد بوجود أزمة بسبب عدم غناء رامي صبري لتتر العمل.

وتساءل المتابعين في التعليقات: هل كانت الأزمة حقيقية بالفعل؟ أم أن ما حدث كان نوعًا من إثارة الجدل والتشويق قبل عرض المسلسل، ضمن خطة ترويجية غير مباشرة للعمل.