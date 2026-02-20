قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إختفاء طائرة أمريكية عن الرادارات في أجواء روسيا
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تحويل المخلفات إلى وقود بديل وتعزيز حماية المدن الساحلية
بعد ظهوره في الهند | هل اختفى فيروس نيباه؟.. تطمينات من منظمة الصحة العالمية
لمسة إنسانية.. التدخل السريع ينقذ المسنة ليلى ويوفر لها الرعاية الكاملة بدار الخير بالجيزة
المنوفى: نجاح غير مسبوق واستقرار لافت بأسواق السلع الغذائية مع انطلاق رمضان
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك.. آخر تحديث
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
خطيب المسجد الأقصى: سلطات الاحتلال تخطط للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان
الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس
الغندور يثير الجدل بمقارنة بين اللاعبين ويكشف مفاجأة عن مساعدي كولر
جريمة في نهار رمضان.. مقتل شاب بطعنات غادرة أثناء فعاليات دورة رمضانيه لكرة القدم بطنطا
تركيزنا في الدوري.. 8 تصريحات نارية لـ توروب بعد إحتلال مركز الوصيف
فن وثقافة

رامي صبري يخطف الأنظار رفقة أسرته في أحدث ظهور

سارة عبد الله

شارك الفنان رامي صبري، صورة جديدة رفقة زوجته وأولاده في أحدث ظهور عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

وظهر رامي صبري رفقة اسرته من داخل السيارة، في  تجمعات عائلية بأول ايام شهر رمضان.

وكانت قد أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة من الجدل، بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” تتر مسلسلها الجديد «وننسى اللي كان»، والذي يقوم بغنائه الفنان رامي صبري.

وعلقت عليه قائلة: “كل اللي اتقال إشاعات أنا ورامي أخوات”.

المنشور جاء بعد أيام قليلة من تداول أنباء حول وجود خلاف بين الطرفين، عقب إلغاء المتابعة بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع البعض للتأكد بوجود أزمة بسبب عدم غناء رامي صبري لتتر العمل.

وتساءل المتابعين في التعليقات: هل كانت الأزمة حقيقية بالفعل؟ أم أن ما حدث كان نوعًا من إثارة الجدل والتشويق قبل عرض المسلسل، ضمن خطة ترويجية غير مباشرة للعمل.

رامي صبري أسرة رامي صبري تتر رامي صبري

بالصور

فورد تطرح أصغر شاحنة كهربائية للإطاحة بتسلا سايبرتراك

