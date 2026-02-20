عمر كمال في أحدث ظهور من مطار نيويورك

شارك المطرب عمر كمال، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر عمر كمال من مطار نيويورك، معلنا عودته إلى مصر بعد انتهاء حفله الاخير.

وكان قد تحدث المطرب عمر كمال، خلال لقاء متلفز له، عن علاقاته الاجتماعية بالآخرين.

وقال عمر كمال، خلال اللقاء: «لو باحسد حد باحسد اللي سابقني بركعة.. باحسد اللي علاقته بربنا أحسن مني، ده الشخص الوحيد اللي ممكن أغير منه وأحسده.. لكن صدقني مش باحسد حد خالص دنيويًا، أنا شايف إني خدت حقي 24 قيراط».

ألبوم عمر كمال

قرر المطرب عمر كمال طرح أغنيتين جديدتين من ألبومه "رهان كسبان"، وهما "رهان كسبان" و"يعكرنا"، وذلك عبر قناته على موقع “يوتيوب”.

الأولى “رهان كسبان” كلمات وألحان محمد البوغه وتوزيع نادر حمدى ومكس وماستر عمار خاطر، والثانية "يعكرنا" من كلمات ملاك عادل ولحن محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم وماستر مهندس الصوت هانى محروس.