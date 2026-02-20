قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تحويل المخلفات إلى وقود بديل وتعزيز حماية المدن الساحلية
بعد ظهوره في الهند | هل اختفى فيروس نيباه؟.. تطمينات من منظمة الصحة العالمية
لمسة إنسانية.. التدخل السريع ينقذ المسنة ليلى ويوفر لها الرعاية الكاملة بدار الخير بالجيزة
المنوفى: نجاح غير مسبوق واستقرار لافت بأسواق السلع الغذائية مع انطلاق رمضان
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك.. آخر تحديث
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
خطيب المسجد الأقصى: سلطات الاحتلال تخطط للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان
الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس
الغندور يثير الجدل بمقارنة بين اللاعبين ويكشف مفاجأة عن مساعدي كولر
جريمة في نهار رمضان.. مقتل شاب بطعنات غادرة أثناء فعاليات دورة رمضانيه لكرة القدم بطنطا
تركيزنا في الدوري.. 8 تصريحات نارية لـ توروب بعد إحتلال مركز الوصيف
خسائر بالملايين.. الأدلة الجنائية تفحص حريق مصنع ملابس بـ6 أكتوبر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

عمر كمال في أحدث ظهور من مطار نيويورك

سارة عبد الله

شارك المطرب عمر كمال، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر عمر كمال من مطار نيويورك، معلنا عودته إلى مصر بعد انتهاء حفله الاخير.

وكان قد تحدث المطرب عمر كمال، خلال لقاء متلفز له، عن علاقاته الاجتماعية بالآخرين.

وقال عمر كمال، خلال اللقاء: «لو باحسد حد باحسد اللي سابقني بركعة.. باحسد اللي علاقته بربنا أحسن مني، ده الشخص الوحيد اللي ممكن أغير منه وأحسده.. لكن صدقني مش باحسد حد خالص دنيويًا، أنا شايف إني خدت حقي 24 قيراط».

قرر المطرب عمر كمال طرح أغنيتين جديدتين من ألبومه "رهان كسبان"، وهما "رهان كسبان" و"يعكرنا"، وذلك عبر قناته على موقع “يوتيوب”.

الأولى “رهان كسبان” كلمات وألحان محمد البوغه وتوزيع نادر حمدى ومكس وماستر عمار خاطر، والثانية "يعكرنا" من كلمات ملاك عادل ولحن  محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم وماستر مهندس الصوت هانى محروس.

