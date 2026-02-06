بسبب عملية جراحية .. عمر كمال يطلب الدعاء لـ والدته

طلب الفنان عمر كمال من جمهوره الدعاء لوالدته ، بعد تعرضها لوعكة صحية تستدعي إجراء عملية جراحية.

وكتب عمر كمال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أمى حبيبتى ونور عينى محتاجة منكم دعوة حلوة عشان بتمر بتعب ووعكة صحية وهتعمل عملية فضلًا وليس أمرًا ياريت الدعاء.

أعلن الفنان عمر كمال عن تحضيره لأعمال فنية جديدة بالتعاون مع المنتج هاني محروس، وذلك من خلال نشره صورة تجمعهما على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.



وعلق عمر كمال على الصورة قائلاً: "مع واحد من أهم منتجي الوطن العربي وأبرز مهندسي الصوت في تاريخ مصر والعالم العربي، حبيبي وأخوي الكبير هاني محروس، استنوا القادم."