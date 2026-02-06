قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

القوة مصير.. خالد الصاوي يروج لمسلسله "أولاد الراعي"

خالد الصاوي
خالد الصاوي
سارة عبد الله

طرح الفنان خالد الصاوي، البوستر الرسمي لمسلسل «أولاد الراعي»، المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لرمضان 2026.

وشارك الصاوي عبر حسابه على انستجرام صورته، وعلق: “القوة مش اختيار، القوة مصير”.

خالد الصاوي

أبطال مسلسل “اولاد الراعي”

ومسلسل “أولاد الراعي” من بطولة ماجد المصري و خالد الصاوي واحمد عيد وامل بوشوشة و نيرمين الفقي وإيهاب فهمي والمسلسل قصة ريمون مقار و سيناريو وحوار محمود شكري وطه زغلول ومينا بباوي ومن اخراج محمود كامل وانتاج شركة فنون مصر و بالتعاون مع الشركة المتحدة.

مسلسل “اولاد الراعي”

والمسلسل مكون من ٣٠ حلقة ويصنف ضمن مسلسلات الإثارة والتشويق متضمنا بعض مشاهد الاكشن وقد اصيب النجم ماجد المصري أثناء أداء احدي مشاهد الاكشن باصابه في يده لكنه تجاوزها بسلام واستكمل باقي تصوير المشاهد وقد احتوي البوستر الرسمي علي صورة النجم ماجد المصري الذي يجسد شخصية راغب الراعي وهو يحرك بعض قطع الشطرنج.

