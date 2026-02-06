إعلام إيراني: مفاوضات مسقط بين طهران وواشنطن غير مباشرة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن إعلام إيراني، يفيد بأن مفاوضات مسقط بين طهران وواشنطن غير مباشرة.

وقال التلفزيون الإيراني، إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي توجه إلى مكان إجراء المفاوضات في مسقط.

وجاء أن التلفزيون الإيراني، نقل أن عراقجي يلتقي نظيره العماني قبل محادثاته مع الوفد الأمريكي، وأن محادثات مسقط تقتصر حصرا على الملف النووي ولا نقاش مطلقا بشأن القضايا الدفاعية.

وأكد عراقجي لنظيره العماني الاستعداد للدفاع عن إيران ضد أي تجاوزات أو مغامرات، وشدد على الدبلوماسية لحماية مصالح إيران.



وفي نفس السياق أكد وزير خارجية عمان، أننا نتطلع لأن تمهد المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران لتفاهم دائم.