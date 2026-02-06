قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026.. قدم الآن

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية، والتي أعلنت من جانبها وزارة التضامن الاجتماعي على توفير وظائف للشباب في مختلف الهيئات والقطاعات التابعة لها.

وظائف

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026

وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتوفير فرص عمل ومصدر دخل ثابت، حيث أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عن حاجتها لشغل وظائف أفراد أمن في منطقتي العجوزة و6 أكتوبر، للحاصلين على مؤهلات دراسية متوسطة.

وأوضحت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع عبر صفحتها الرسمية تفاصيل الوظائف المتاحة، إلى جانب الشروط والمستندات المطلوبة وطرق التقديم، وذلك على النحو التالي.

وظائف

شروط وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026

حددت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف أفراد الأمن، وجاءت كالتالي:-

يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل.
ألا يزيد سن المتقدم عند التقديم على 35 عاما.
يشترط الإقامة بمحافظة الجيزة.
يتم تحديد فترات العمل بنظام الورديات، وتشمل الفترة الصباحية والمسائية والليلية وفقا لاحتياجات العمل.

وظائف

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة التضامن الاجتماعي

حددت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف الخالية، وتشمل ما يلي:-

سيرة ذاتية باللغة العربية.
صورة من المؤهل الدراسي.
صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
صورة من شهادة الميلاد الكمبيوتر.
طابع تأمينات يتم استخراجه من مكتب التأمينات التابع لمحل إقامة المتقدم، وفي حال عدم وجود رقم تأميني يتم التقدم بطلب إنشاء رقم جديد أولا.

اخر موعد للتقديم لوظائف وزارة التضامن الاجتماعي

وزارة التضامن الاجتماعي حددت اخر موعد للتقديم خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان، والذي تم في 5 فبراير 2026، ليكون آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026، على أن يبدأ التقديم في تمام الساعة 10 صباحا.

وظائف

طريقة التقديم لوظائف وزارة التضامن الاجتماعي

يتقدم الراغبون في شغل وظائف أفراد الأمن بطلب باسم اللواء المهندس المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وذلك بمقر المؤسسة الكائن في 3 شارع حسن حافظ بمنطقة العجوزة محافظة الجيزة.

وظائف وظائف وزارة التضامن الاجتماعي فرص العمل الخالية فرص العمل وزارة التضامن الاجتماعي

