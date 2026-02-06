بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 174 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (30 يناير : 5 فبراير 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*السبت 31 يناير 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً حول الموقف التنفيذي للمرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، و أوضح التقرير أن إجمالى ما تم زراعته من خلال الجهات المشاركة فى المبادرة الرئاسية بلغ حوالى 788 ألف شجرة خلال المرحلة الرابعة حتى نهاية يناير 2026 ، ولا تقتصر أعمال التشجير وزراعة الأشجار على الطرق والمحاور والميادين الرئيسية فقط، بل تمتد لتشمل المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية بمختلف المراكز والمدن.

*الأحد 1 فبراير 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لتكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية الخاصة بإخلاء مقابر السيارات من قلب الكتل العمرانية والمواقع المميزة، مشيرًة إلي أنه تم تنفيذ أعمال إخلاء مقبرة سيارات البساتين من المخلفات الكهنة والتراكمات غير الصالحة، ونقلها إلى موقع مقبرة سيارات التبين، بما أسهم في استعادة كفاءة الموقع وتهيئته لإعادة التنظيم وفق أسس فنية وتشغيلية سليمة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق برامج الأسبوع التدريبي السادس والعشرين من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة لعام 2025 / 2026 خلال الفترة من 1 / 2 / 2026 وحتي 5 / 2 / 2026 ، حيث تم تنفيذ 5 برامج وأنشطة تدريبية، بمشاركة 450 متدربًا ومستفيدًا، وذلك في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية، وبناء القدرات القيادية والفنية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء المؤسسي.

الإثنين 2 فبراير 2026

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن وزارة التنمية المحلية تواصل جهودها لتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر البسيطة وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة المعيلة من خلال برامج صندوق التنمية المحلية لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات، حيث ساهم الصندوق في تمويل 1052 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر خلال الفترة من1/7/2025 وحتى 1/2/2026 ، وبلغ إجمالي التمويلات أكثر من 17 مليون جنيه استفاد منها 1052 مواطنا ، كما بلغت نسبة المرأة المستفيدة 70% من إجمالي عدد المشروعات (737) منتفعة، وتنوعت المشروعات بين أنشطة إنتاجية وخدمية وزراعية وحرفية في مختلف المحافظات.

وتلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، تقريراً من قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوازرة حول جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في تنفيذ المرحلة الأولي من الموجة الــ 28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والتصدي لكافة أنواع التعديات والمخالفات، مشيرًة إلى أن عدد المخالفات التي تم إزالتها بلغت حوالي 14949مخالفة متنوعة، حيث تم إزالة عدد 4405 حالات تعدي على أملاك الدولة من الحالات المستهدفة بينها إزالة واسترداد عدد 3153 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 1,4 مليون متر مربع، وإزالة واسترداد عدد 1252 حالة تعدي بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 11072 فدانا.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس.

الثلاثاء 3 فبراير 2026

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً حول جهود قطاع التفتيش و تقويم الأداء والمتابعة خلال شهر يناير 2026، حيث أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن القطاع قام بعدد (26) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ/فحص شكاوي) على عدد (8) محافظات هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية ، الشرقية ، البحر الأحمر، قنا ، سوهاج ، والإسماعيلية )، أسفرت تلك الجهود عن إحالة عدد (273) حالة للنيابات المختصة ( النيابة العامة والنيابة الإدارية) والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

وتلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً من لجنة التقنين بالوزارة حول جهود المحافظات في تلقى طلبات تقنين أراضي وضع اليد من المواطنين منذ إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة في 21 يناير 2026 وحتى الآن، مشيرًة إلي أن طلبات تقنين وضع اليد بلغت حوالي 34341 حتى 2/2/2026 بينهم عدد 15391مواطنا قاموا بسداد رسم الفحص وجارى إستكمال دورة التقنين لهم.

كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة تنمية الصعيد، وذلك بحضور اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد.

الأربعاء 4 فبراير 2026

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، عن التشغيل التجريبى لمجزر بلطيم بمحافظة كفر الشيخ وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 36.7 مليون جنيه ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.

ووجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، جميع المحافظات باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال شهر رمضان المبارك، مشيرًة إلى أهمية التأكيد على توفير الحصص التموينية والبترولية والمحروقات يوميا لتلبية احتياجات المواطنين، مع قيام مديريات التموين بحملات يومية على المحلات والمطاعم والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، وضبط أية مخالفات، والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اجتماعاً اليوم مع وفد من جمعية تنمية الزمالك برئاسة نادرة زكي، وذلك لبحث جهود تطوير منطقة الزمالك وتعزيز جودة الحياة بها.

الخميس 5 فبراير 2026

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، بزيارة لمحافظة الدقهلية يرافقها الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتموينية في مجالات الأمن الغذائي والمخلفات الصلبة،

وتضمنت فعاليات الزيارة:

• تفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والمركز التكنولوجي بالديوان العام للمحافظة.



• افتتاح نادي العاملين بالمحافظة .



• افتتاح معرض أهلاً رمضان والمعرض الدائم لبيع السلع الغذائية بالمحافظة والسوق الحضاري بالسنبلاوين.



• افتتاح المجزر الآلي بالسنبلاوين بتكلفة 26 مليون جنيه.



• تفقد مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب .