روح بين الغيبوبة والخطر.. طليق البلوجر يكشف التفاصيل| فيديو

كشف مودي، طليق البلوجر «روح»، آخر تطورات حالتها الصحية بعد محاولتها الانتحار.



وقال مودي في فيديو على حسابه بـ«تيك توك»: "حاليًا سكر روح ٦٦، وهذا منخفض جدًا، وحالتها سيئة للغاية. إذا نزل إلى ٦٠، قد تدخل غيبوبة. هي لا تتحدث ولا ترد، ونحن جميعًا موجودون تحت رجليها للاطمئنان عليها. حسبي الله ونعم الوكيل في من كان السبب."



وكانت البلوجر «روح» قد أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، بعد محاولتها الانتحار أثناء بث مباشر على فيسبوك، ووثّق آلاف المتابعين الواقعة لحظة بلحظة.



وخلال البث، ظهرت «روح» في حالة انهيار نفسي شديد، واعتذرت لمتابعيها قائلة: "أنا هحاول أكون هادية.. وآسفة إن ده آخر فيديو تشوفوني فيه بالمنظر ده."



وأضافت أنها تعرضت للابتزاز والتهديد على مدار خمسة أيام متواصلة، وأن خلافاتها مع إحدى السيدات أدت إلى أزمات متكررة تضمنت تشهيرًا وتنمرًا وسخرية من طلاقها، بالإضافة إلى اتهامات تمس سمعتها. وتفاقمت الأمور بعد علم الطرف الآخر بتقدم عريس لها، ما أدى إلى حملة إساءة واسعة عبر التعليقات، دون أي رد منها.