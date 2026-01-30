ألفاظ خادشة ورقص فاضـ.ح.. مباحث الآداب تتحرى حول نشاط بلوجر الدقي

تباشر الجهات المختصة تحقيقات موسعة مع صانعة محتوى "بلوجر" عقب إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليها بسبب نشر محتوى فاضح.

وطلبت النيابة تحريات مباحث الآداب حول نشاط المتهمة وقررت حجزها 24 ساعة لحين ورود التحريات، كما حرزت هاتف المتهمة وأرسلته للجهات الفنية المختصة لتفريغ محتواه من مقاطع الفيديو محل الاتهام.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن رقصها بصورة خادشة للحياء، والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.