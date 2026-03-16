آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 16 مارس

يهتم المواطنون خاصة سائقو السيارات بالبحث عن أسعار البنزين والسولار لتحديد ميزانية الأسرة.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية منذ أيام تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اسواق الطاقة عالمياً.

وكانت الزيادة 3 جنيه في سعر اللتر علي النحو التالي:

أسعار البنزين الجديدة

بنزين 95 وصل 24 جنيها للتر.

بنزين 92 سجل 22.25 جنيه للتر.

أما بنزين 80 سجل 20.75 جنيه للتر.

وبلغ سعر لتر السولار 20.5 جنيه للتر.

وسعر أسطوانة البوتاجاز 275 جنيه للأسطوانة 12.5 كجم

أما الأسطوانة التجارية سعرها 550 جنيه للأسطوانة 25 كجم

وغاز تموين السيارات سعره 13 جنيه للمتر

يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا ، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات .

وفي مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل علي تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وتتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل علي استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.

كما أكدت أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.