5 سيارات موفرة للبنزين في السوق المصري.. بالأسعار

يضم السوق المصري الكثير من السيارات، والتي تتنوع بحسب التصميم الداخلي والخارجي، إلى جانب تنوع التجهيزات، بالإضافة إلى القدرات الفنية الخاصة بالمحركات، ومنها الطرازات ذات السعة الاقتصادية بداية من 1000 CC.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات موفرة للبنزين في السوق المصري.

رينو كارديان

رينو كارديان

تعتمد رينو كارديان على محرك ثلاثي الأسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصان، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يبدأ من 799,900 وصولًا إلى 899,900 جنيه.

سوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير

زودت سوزوكي ديزاير بمحرك 1200 سي سي، رباعي الأسطوانات 3 سلندر، يستطيع ضخ 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدروان، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنة الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر 770,000 جنيه.

نيسان جوك

نيسان جوك

دعمت نيسان جوك بمحرك 1000 سي سي تيربو، بقوة 115 حصانًا، و200 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الجر الامامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 1,019,900 إلى 1,174,900 جنيه.

أوبل موكا

أوبل موكا

تأتي السيارة أوبل موكا بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر تيربو ينتج قوة تصل إلى 130 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 9.2 ثانية، وبسعر 1,390,000 جنيه.

إم جي ZS

إم جي ZS

تستخدم إم جي ZS ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، يتراوح سعر السيارة بين 929,990 و 1,040,000 جنيه.