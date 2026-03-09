أخبار السيارات| 5 سيارات فرنسية 2026 تبدأ من 675 ألف جنيه..كيا تكشف عن EV5 الكهربائية.. ماذا تقدم لكزس LX في 2026؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



مرسيدس AMG GT الخارقة تخطف الأنظار من جديد.. صور

تواصل مرسيدس AMG تطوير طرازاتها الرياضية، عبر تقديم نسخة كهربائية جديدة من GT، وهي سيارة تنتمي إلى فئة السيدان الخارقة ذات الأداء المرتفع.

بمظهر SUV رياضي.. ماذا تقدم لكزس LX موديل 2026؟

تواصل لكزس تقديم طراز LX كواحد من أبرز سيارات الدفع الرباعي الكبيرة التي تجمع بين الفخامة والقدرات القوية على الطرق المختلفة، ويأتي موديل 2026 ليستكمل هذا المفهوم عبر مجموعة من التجهيزات والتقنيات، مع الحفاظ على الطابع الرياضية ضمن عائلة الـ SUV الفاخرة.

تبدأ من 675 ألف جنيه.. 5 سيارات فرنسية موديل 2026 في مصر

يضم السوق المصري الكثير ، من السيارات التي تحمل العلامة الفرنسية، وسط موديلات 2026، والتي تتنوع بحسب الأسعار، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع عناصر التصميم.

بمدى 950 كم.. بي واي دي تقدم جريت تانج 2026 الكهربائية| صور

تواصل شركة BYD الصينية توسيع حضورها في سوق السيارات الكهربائية العالمية من خلال طرح طراز جريت تانج موديل 2026، الذي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام كبيرة الحجم.

كيا تكشف عن EV5 الكهربائية بإصدار GT .. صور

كشفت كيا عن إصدار GT من سيارتها الكهربائيةEV5 ، حيث تعزز العلامة الكورية الجنوبية حضورها في فئة السيارات الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب تصميم يحمل ملامح رياضية أكثر، وباقة من التجهيزات.

مواصفات شيفروليه جرووف 2026 وسعرها في السعودية| صور

تقدم شيفروليه مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق السعودي، ومنها النسخة جرووف موديل 2026، والتي تنتمي إلى فئات الكروس أوفر الرياضية، مع باقة من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 73,700 ريال سعودي.