الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟
طفل: ليه ربنا بيحاسبنا على أخطائنا وهو اللي كاتبها.. وإمام السيدة زينب يرد
مدبولي: الدولة تمهد الطريق أمام القطاع الخاص باعتباره شريكاً في قيادة قاطرة التنمية
تصعيد خطير شرق المتوسط.. مسيرات حزب الله وراء استهداف القواعد البريطانية في قبرص
الإمارات تعلن تسيير رحلات استثنائية لإجلاء العالقين والمتأثرين بالأحداث
لسبب صادم .. الزمالك يفقد محمد صبحي أمام الاتحاد السكندري
ماكرون: فرنسا ستزيد حجم ترسانتها النووية
الحكونة: تحديث السيناريوهات المتكاملة للتعامل مع تداعيات العمليات العسكرية ضد إيران
الكاف يعلن الكيني كاماكو حكماً لمباراة الزمالك وأوتوهو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سعر كيا تيلورايد 2027 الهجين في السعودية| صور

أعلنت شركة كيا عن طرازاها الجديد كيا تيلورايد موديل 2027، وتنتمي تيلورايد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

مواصفات كيا تيلورايد موديل 2027

تظهر سيارة كيا تيلورايد موديل 2027 بلغة تصميمية أكثر حدة وعصرية، وتم تحديث الواجهة الأمامية بمصابيح LED عمودية تمنحها حضور طاغي على الطريق، وبها خطوط انسيابية جديدة حسنت من الديناميكية الهوائية، وبها شاشات مزدوجة منحنية مقاس 12.3 بوصة، ونظام إضاءة محيطية يتفاعل مع وضعيات القيادة، وبها مساحة تخزين خلف الصف الثالث .

محرك كيا تيلورايد موديل 2027

تحصل سيارة كيا تيلورايد موديل 2027 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 2500 سي سي تيربو، بجانب محركين كهربائيين وتنتج قوة 329 حصان، وعزم دوران يصل إلى 460 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

سعر كيا تيلورايد موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كيا تيلورايد موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 185 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا تيلورايد موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 215 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات

تأسست شركة كيا باسم "كيونجسونج للصناعات الدقيقة"، وبدأت بإنتاج الدراجات الهوائية ثم البخارية، وغيرت اسمها إلى "صناعات كيا" عام 1952.

أنتجت أول شاحنة محلية (K-360) عام 1962، وأول سيارة ركاب عام 1974، وأطلقت سيارة "برايد" الشهيرة عام 1986، ودخلت السوق الأمريكية عام 1992، وأطلقت "سيفيا" و"سبورتاج" في التسعينيات، واستحوذت هيونداي على حصة حاكمة في كيا عام 1998 بعد الأزمة المالية الآسيوية، وشهدت بعدها نهضة في التصميم والجودة بقيادة بيتر شراير (منذ 2006)، مما جعلها علامة رائدة في سيارات الدفع الرباعي (سورينتو، سبورتاج) والسيارات الكهربائية.

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة مخاطبة الجهات المختصة لاستكمال خدمات التموين والإسعاف والصحة والبريد والخدمات البنكية

محافظ بورسعيد يعقد لقاء موسعًا لمتابعة الخدمات بمدينة سلام مصر شرق المحافظة

محافظ بورسعيد يؤكد على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية

محافظ بورسعيد يسلم 70 جهازًا كهربائيًا لـ عشرة عرائس بالمحافظة

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بستاد النادي المصري ويوجه بتكثيف الأعمال للانتهاء

أبو ليمون يوجه بتسريع وتيرة التنفيذ واستئناف الأعمال بكامل طاقتها باستاد المصري.. صور

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

