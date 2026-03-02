سعر كيا تيلورايد 2027 الهجين في السعودية| صور

أعلنت شركة كيا عن طرازاها الجديد كيا تيلورايد موديل 2027، وتنتمي تيلورايد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

كيا تيلورايد موديل 2027

مواصفات كيا تيلورايد موديل 2027

كيا تيلورايد موديل 2027

تظهر سيارة كيا تيلورايد موديل 2027 بلغة تصميمية أكثر حدة وعصرية، وتم تحديث الواجهة الأمامية بمصابيح LED عمودية تمنحها حضور طاغي على الطريق، وبها خطوط انسيابية جديدة حسنت من الديناميكية الهوائية، وبها شاشات مزدوجة منحنية مقاس 12.3 بوصة، ونظام إضاءة محيطية يتفاعل مع وضعيات القيادة، وبها مساحة تخزين خلف الصف الثالث .

محرك كيا تيلورايد موديل 2027

كيا تيلورايد موديل 2027

تحصل سيارة كيا تيلورايد موديل 2027 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 2500 سي سي تيربو، بجانب محركين كهربائيين وتنتج قوة 329 حصان، وعزم دوران يصل إلى 460 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

سعر كيا تيلورايد موديل 2027

كيا تيلورايد موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كيا تيلورايد موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 185 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا تيلورايد موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 215 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات

كيا تيلورايد موديل 2027

تأسست شركة كيا باسم "كيونجسونج للصناعات الدقيقة"، وبدأت بإنتاج الدراجات الهوائية ثم البخارية، وغيرت اسمها إلى "صناعات كيا" عام 1952.

أنتجت أول شاحنة محلية (K-360) عام 1962، وأول سيارة ركاب عام 1974، وأطلقت سيارة "برايد" الشهيرة عام 1986، ودخلت السوق الأمريكية عام 1992، وأطلقت "سيفيا" و"سبورتاج" في التسعينيات، واستحوذت هيونداي على حصة حاكمة في كيا عام 1998 بعد الأزمة المالية الآسيوية، وشهدت بعدها نهضة في التصميم والجودة بقيادة بيتر شراير (منذ 2006)، مما جعلها علامة رائدة في سيارات الدفع الرباعي (سورينتو، سبورتاج) والسيارات الكهربائية.