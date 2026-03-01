سوق المستعمل في مصر.. اركب مرسيدس C200 سعرها 800 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، مرسيدس C200 موديل 2008، وتنتمي C200 لفئة السيارات السيدان .

تظهر سيارة مرسيدس C200 موديل 2008 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة امامية عريضة يتوسطها شعار شركة مرسيدس، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، ووبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

تحصل سيارة مرسيدس C200 موديل 2008 علي قوتها من محرك سعة 1800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 245 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة مرسيدس C200 موديل 2008 الداخلية

تحتوي مقصورة سيارة مرسيدس C200 موديل 2008 علي الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف امامية، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، واضاءة داخلية للقراءة، وبها احزمة امان، ومراه داخلية للرؤية وبها فرش مقاعد من الجلد .

يصل سعر سيارة مرسيدس C200 موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 800 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة .