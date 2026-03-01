استدعاء سيارات فورد إسكيب وكورساير لهذا السبب.. تفاصيل

كشفت فورد عن إطلاق حملة استدعاء جديدة تشمل طراز فورد إسكيب إلى جانب لينكولن كورساير، وذلك على خلفية رصد مشكلة فنية مرتبطة بالبطارية عالية الجهد، ويأتي هذا الإجراء بعد حملتين سابقتين للسبب ذاته، ما يرفع إجمالي عدد المركبات المشمولة إلى 61,526 سيارة.

تضيف الحملة الأخيرة 24,690 مركبة إلى قائمة السيارات المتأثرة، في خطوة وصفتها الشركة بأنها إجراء احترازي يهدف إلى معالجة الخلل ومنع أي مخاطر محتملة قد تنتج عنه مستقبلاً.

فورد إسكيب

تفاصيل الطرازات والإستدعاء

يشمل الاستدعاء الأخير 7,345 سيارة من طراز لينكولن كورساير الهجينة القابلة للشحن من موديلات 2023 و2024 و2025 و2026، كما يتضمن الاستدعاء 17,345 سيارة من طراز فورد إسكيب تعود إلى موديلات 2023 و2024 و2025.

وتندرج جميع هذه المركبات ضمن الفئات المزودة بأنظمة هجينة أو هجينة قابلة للشحن، ما يعني أن مصدر الخلل يرتبط بالمكونات الكهربائية الرئيسية في منظومة الدفع، وتحديدًا البطارية عالية الجهد التي تمثل عنصرًا أساسيًا في تشغيل السيارة.

خلل تصنيعي في خلايا البطارية عالية الجهد

وحسب معلومات الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA، تعود المشكلة إلى عيب تصنيعي قد يؤثر على خلية واحدة أو أكثر داخل حزمة البطارية، هذا الخلل قد يؤدي إلى تماس كهربائي داخلي، ما يزيد من احتمالية تعطل البطارية بشكل مفاجئ، وفي بعض الحالات، يمكن أن يترتب على ذلك فقدان القدرة على الحركة أثناء القيادة.

وتشير البيانات إلى أن استمرار الخلل دون معالجة قد يرفع خطر نشوب حريق في حالات محدودة، وهو ما دفع الشركة إلى اتخاذ قرار الاستدعاء بشكل موسع، لتفادي أي تداعيات محتملة على سلامة المستخدمين.