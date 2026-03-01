قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي في مأزق .. وقف صرف مُستحقات اللاعبين حتى نهاية الدوري بعد التعادل مع زد
الكشف عن قادة طهران.. الحرس الثوري الإيراني يُعلن بدء «أشرس عملية عسكرية» ضد إسرائيل وأمريكا
بعد 47 عامًا على الثورة.. لميس الحديدي تتساءل: نهاية حكم المُرشد أم فوضى مُحتملة في إيران؟
صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن..اليوم
الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران
«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟
إلى من تؤول حصيلة التصرّف في البضائع الراكدة بالجمارك؟.. مشروع قانون
سمسم شهاب: أعشق شيرين عبدالوهاب وصوتها «بيدبحني» .. وهذه نصيحتي لها |فيديو
حرب إعادة رسم الشرق الأوسط.. مواجهة «أمريكية إسرائيلية» مع إيران تفتح أبواب التصعيد الإقليمي وتهدّد موازين الطاقة والنفوذ
«جاي الأهلي يتشمّس» .. عبدالجليل يُطالب برحيل «توروب» ويؤكد: ضعيف وأقل من المستوى
مُواجهة تحبس الأنفاس.. تهديد هند صبري في الحلقة 11 من مسلسل «منّاعة»
الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق
استدعاء سيارات فورد إسكيب وكورساير لهذا السبب.. تفاصيل

فورد إسكيب
فورد إسكيب
صبري طلبه

كشفت فورد عن إطلاق حملة استدعاء جديدة تشمل طراز فورد إسكيب إلى جانب لينكولن كورساير، وذلك على خلفية رصد مشكلة فنية مرتبطة بالبطارية عالية الجهد، ويأتي هذا الإجراء بعد حملتين سابقتين للسبب ذاته، ما يرفع إجمالي عدد المركبات المشمولة إلى 61,526 سيارة.

تضيف الحملة الأخيرة 24,690 مركبة إلى قائمة السيارات المتأثرة، في خطوة وصفتها الشركة بأنها إجراء احترازي يهدف إلى معالجة الخلل ومنع أي مخاطر محتملة قد تنتج عنه مستقبلاً.

فورد إسكيب

تفاصيل الطرازات والإستدعاء

يشمل الاستدعاء الأخير 7,345 سيارة من طراز لينكولن كورساير الهجينة القابلة للشحن من موديلات 2023 و2024 و2025 و2026، كما يتضمن الاستدعاء 17,345 سيارة من طراز فورد إسكيب تعود إلى موديلات 2023 و2024 و2025.

وتندرج جميع هذه المركبات ضمن الفئات المزودة بأنظمة هجينة أو هجينة قابلة للشحن، ما يعني أن مصدر الخلل يرتبط بالمكونات الكهربائية الرئيسية في منظومة الدفع، وتحديدًا البطارية عالية الجهد التي تمثل عنصرًا أساسيًا في تشغيل السيارة.

خلل تصنيعي في خلايا البطارية عالية الجهد

وحسب معلومات الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA، تعود المشكلة إلى عيب تصنيعي قد يؤثر على خلية واحدة أو أكثر داخل حزمة البطارية، هذا الخلل قد يؤدي إلى تماس كهربائي داخلي، ما يزيد من احتمالية تعطل البطارية بشكل مفاجئ، وفي بعض الحالات، يمكن أن يترتب على ذلك فقدان القدرة على الحركة أثناء القيادة.

وتشير البيانات إلى أن استمرار الخلل دون معالجة قد يرفع خطر نشوب حريق في حالات محدودة، وهو ما دفع الشركة إلى اتخاذ قرار الاستدعاء بشكل موسع، لتفادي أي تداعيات محتملة على سلامة المستخدمين.

فورد فورد إسكيب لينكولن كورساير استدعاء سيارات فورد استدعاء فورد فورد 2026 استدعاء فورد 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

