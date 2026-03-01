قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

باكستان: اقتحام القنصلية الأمريكية في «كراتشي» وتحوّل الاحتجاجات إلى أعمال عنف

اقتحام القنصلية الأمريكية في كراتشي
اقتحام القنصلية الأمريكية في كراتشي
محمود عبد القادر

شهدت مدينة كراتشي جنوب باكستان، الأحد، تصعيداً خطيراً بعد اندلاع احتجاجات حاشدة بالقرب من القنصلية الأميركية، تحولت سريعاً إلى مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن.

وتركزت الاحتجاجات في شارع ماي كولاتشي الحيوي، حيث حاول محتجون الاقتراب من محيط القنصلية الأمريكية، ما دفع قوات إنفاذ القانون إلى التدخل لمنع اقتحام المبنى الدبلوماسي.

اشتباكات وإصابات

وبحسب بيان صادر عن مؤسسة إدهي، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق الحشود والسيطرة على الوضع، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة.

وأكدت المؤسسة أن سيارات الإسعاف التابعة لها نقلت المصابين إلى مستشفى كراتشي المدني لتلقي العلاج، فيما سادت حالة من التوتر الشديد في محيط المنطقة، مع انتشار أمني مكثف وإغلاق بعض الطرق الرئيسية.

خلفية التصعيد

وتأتي هذه الاحتجاجات في أعقاب إعلان اغتيال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في غارات جوية أميركية-إسرائيلية منسقة استهدفت العاصمة الإيرانية طهران يوم السبت.

وكان خامنئي قد تولى منصب المرشد الأعلى عام 1989 عقب وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، وظل على رأس هرم السلطة في إيران لأكثر من ثلاثة عقود.

مدينة كراتشي باكستان حتجاجات حاشدة اقتحام القنصلية الأمريكية في كراتشي القنصلية الأمريكية في كراتشي اغتيال المرشد الأعلى الإيراني

