الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بعد الضربات الأمريكية الإيرانية.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد

الدولار
الدولار
آية الجارحي

شهدت أسعار الدولار هدوءًا نسبيًا بمستهل تعاملات اليوم الأحد أول تعاملات الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع أن يشهد سعر صرف الدولار اتفاع اليوم مقابل الجنيه، بعد الضربات الأمريكية والإيرانية أمس السبت.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاحد ضن نشرته الخدمية.

وسجّل أعلى سعر لصرف الدولار  48.00 جنيه للبيع و47.91 جنيه للشراء وذلك في مصرف أبوظبي الإسلامي .

سعر صرف الدولار

ووصل سعر الدولار إلى  48.00 جنيه للبيع و 47.90 جنيه للشراء في بنوك:"ميد بنك، بيت التمويل الكويتي، البنك التجاري الدولي، بنك الشركة المصرفية ، بنك HSBC

وبلغ سعر صرف الدولار  47.99 جنيه للبيع و47.89 جنيه للشراء في بنكي الأهلي الكويتي ، نكست.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

 

وسجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في بنك مصر 

ووصل سعر الدولار في بنك مصر  47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

وفي بنوك المصرف العربي الدولي، البنك المصري الخليجي، بنك أبوظبي الأول سجل 47.98 جنيه للبيع و47.88 جنيه للشراء
 

ووصل إلى  47.97 جنيه للبيع و47.87 جنيه للشراء، في بنك الإسكندرية، وبنك البركة 

