التلفزيون الإيراني: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت القادة خلال اجتماع مجلس الدفاع
الرئيس اللبناني يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ لبحث التطورات الراهنة
العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل خامنئي
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم فى الدوري المصري والقناة الناقلة
نيويورك تايمز: معلومات استخباراتية غيرت ساعة الصفر.. اجتماع مع خامنئي عجل بالهجوم
هل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان يبطل صيام المرأة؟
العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد بعد مقتل خامنئي
مواعيد إذاعة حل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة بقناة مدرستا 3
جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو أحبط استعدادات لإطلاق صواريخ من إيران
ترامب يحذر إيران من شن هجمات جديدة
الجيش الإيراني: جريمة اغتيال خامنئي لن تبقى دون رد
تأجيل مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب حرب إيران
اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم 1-3-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب، مع أول تعاملات له صباح اليوم الأحد الموافق 1-3-2026 داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لأشهر سعر الذهب

ووصل آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7375 جنيه للشراء و 7275 جنيه للبيع.

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

واستقر سعر جرام الذهب من دون تغيير على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

صعود الذهب 

وصل معدل صعود الذهب في تعاملات أمس مقدار 375 جنيه في المتوسط 

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط صعود سعر الذهب في اخر تحديث له نحو 7375 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8428 جنيه للشراء و 8314 جنيه للبيع.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7726 جنيه للشراء و 7621 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7375 جنيه للشراء و 7275 جنيه للبيع.

سعر عيار 18 

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6321 جنيه للشراء و 6235 جنيه للبيع.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 59 ألف جنيه للشراء و 58.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب 

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5280 دولار للشراء و 5278 دولار للبيع.

الذهب يتخلى عن مكاسبه وسط ترقب بيانات اقتصادية أمريكية

الذهب في السوق العالمي

ارتفعت أسعار الذهب والفضة، وسط سيطرة القلق على الأسواق في ظل الحشد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، ما دفع بعض المتداولين إلى شراء أصول الملاذ الآمن. 

قفز سعر المعدن النفيس متجاوزاً مستوى 5200 دولار للأونصة، محققاً مكاسب شهرية. وستواصل واشنطن وطهران المفاوضات الأسبوع المقبل بعد إحراز "تقدم كبير" الخميس الماضي ، وفقاً للوسيط عُمان. 

غير أن شخصاً مطلعاً على الموقف الأميركي قال إن المسؤولين غادروا المحادثات وهم يشعرون بخيبة أمل إزاء التقدم المحرز. 

 وقال مفتشو وكالة الطاقة الذرية التابعون للأمم المتحدة إن إيران تنفّذ أنشطة منتظمة وغير مفسّرة في مواقع تخصيب اليورانيوم التي تعرّضت للقصف، ما قد يعقّد المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن طموحات طهران النووية. 

تشهد العلاقات الأميركية الإيرانية توتراً بشأن أنشطة طهران النووية، حيث تبادل الطرفان التهديدات بينما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتشكيل أكبر حشد عسكري أميركي في الشرق الأوسط منذ عام 2003. وقد دعم ذلك صعود أسعار الذهب في الأيام الأخيرة.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب

