قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز
رئيس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان.. ويدين استهداف ميناء الدقم العماني
لدعم القطاع الصناعي .. بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر مُتخصصة
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المسلمين
مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
أحمد أمين: لم أشاهد أعمالا كثيرة قدمت عالم الجاسوسية.. خاص
وزارة الدفاع القطرية: طائراتنا اعترضت مسيرات وصواريخ كروز أطلقتها إيران
إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
البترول توجّه رسالة للمواطنين بشأن خطة الدولة لتوفير الاحتياجات
السيسى يؤكد لسلطان عمان تضامن مصر الكامل مع الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

مستشفي بني سويف التخصصي
مستشفي بني سويف التخصصي

أُصيب 8 أشخاص، اليوم، فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص  بالطريق الصحراوى الشرقى اتجاه محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بين نفقى أبو صالح وبياض العربى، بدائرة المحافظة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ.  وبالفحص، تبين إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات واشتباه كسور، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

دفعت إدارة المرور بأوناش لرفع آثار الحادث من نهر الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

وجاءت أسماء المصابين كالتالى: محمد الضبع سيد، 46 عامًا، مقيم سوهاج، اشتباه كسر بالضلوع؛ سماح حمدى محمد، 41 عامًا، سوهاج، كدمات بالجسم؛ ليلى محمد الضبع، 3 سنوات، كدمات بالجسم؛ أحمد الضبع سيد، 26 عامًا، سوهاج، اشتباه كسر بالضلوع؛ سيد الضبع سيد، 31 عامًا، سوهاج، كدمات بالجسم؛ أحمد عزت طه، 41 عامًا، الإسكندرية، كدمات بالجسم؛ أحمد عبد العال البدرى، 44 عامًا، سوهاج، اشتباه كسر بالعمود الفقري؛ يسرى محمود سيد، 60 عامًا، سوهاج، سحجات وكدمات بالجسم.

بني سويف محافظة بني سويف حادث بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

بن شرقي

رد فعل صادم من بن شرقي بعد قرار تغييره في مباراة الأهلي وزد

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ترشيحاتنا

إلهام زكي

في ذكراها.. إلهام زكي قدمها شكري سرحان ورحلت بعد حادث مأسوي

حلمى بكر

ذكرى وفاة حلمى بكر.. صاحب النقلات الموسيقية والبصمة الجريئة في التلحين

حلمى بكر

في ذكرى حلمي بكر.. قدمته وردة وسهير رمزي أول زيجاته

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد