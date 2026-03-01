بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

أُصيب 8 أشخاص، اليوم، فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى اتجاه محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بين نفقى أبو صالح وبياض العربى، بدائرة المحافظة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ. وبالفحص، تبين إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات واشتباه كسور، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

دفعت إدارة المرور بأوناش لرفع آثار الحادث من نهر الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وجاءت أسماء المصابين كالتالى: محمد الضبع سيد، 46 عامًا، مقيم سوهاج، اشتباه كسر بالضلوع؛ سماح حمدى محمد، 41 عامًا، سوهاج، كدمات بالجسم؛ ليلى محمد الضبع، 3 سنوات، كدمات بالجسم؛ أحمد الضبع سيد، 26 عامًا، سوهاج، اشتباه كسر بالضلوع؛ سيد الضبع سيد، 31 عامًا، سوهاج، كدمات بالجسم؛ أحمد عزت طه، 41 عامًا، الإسكندرية، كدمات بالجسم؛ أحمد عبد العال البدرى، 44 عامًا، سوهاج، اشتباه كسر بالعمود الفقري؛ يسرى محمود سيد، 60 عامًا، سوهاج، سحجات وكدمات بالجسم.