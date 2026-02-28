سكرتير بني سويف يتابع مستجدات وسير العمل في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء

بتكليف من محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز، عقد السكرتير العام كامل علي غطاس، اليوم السبت، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح، وذلك بحضور مها أبو بكر، رئيس اللجنة، ورامي رجب، مدير إدارة التخطيط العمراني، وداليا فيض الله، المشرف على المراكز التكنولوجية، ورؤساءالمدن، والمعنيين بملف التصالح من الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية.

ناقش السكرتير العام مستجدات العمل بالمنظومة، ومعدلات الإنجاز في الملفات المقدمة، وموقف البت في الطلبات، ونسب الفحص والمعاينات على مستوى المحافظة.

وتم التأكيد على سرعة الإنجاز وتحسين نسب الإنجاز في هذا الملف الحيوي، والتشديد على سرعة التواصل مع المتقدمين الذين لم يتخذوا إجراءات فعلية لاستكمال الملفات.



