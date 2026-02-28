قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري: تدمير رادار أمريكي فريد من نوعه في قطر
اجتماع خاص لـ بوتين بمجلس الأمن الروسي حول إيران
اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟
عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر
اتصالات مكثفة لـ وزير الخارجية لمتابعة تطورات التصعيد العسكري فى المنطقة
عاجل.. رويترز: سماع دوي إنفجارات جديدة في سماء أبو ظبي
تقدم 20 ألف وجبة يوميًا.. تعرف على مكان أكبر مائدة رمضانية بالجيزة ينظمها التحالف الوطني
الديوان القطري: اتصال بين الأمير تميم والرئيس الفرنسي
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة جنوب إيران إلى 51 قـ.تيلا
بالأسماء.. ضحايا حادث تصادم سيارتين في مطروح
إيران تعلن تدمير نظام صاروخي أمريكي في قطر
الحرس الثوري: الهجمات على قواعد ومصالح أمريكا في المنطقة لن تتوقف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سكرتير بني سويف يتابع مستجدات وسير العمل في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء

بني سويف : محمد عبدالحليم

بتكليف من محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز، عقد السكرتير العام كامل علي غطاس، اليوم السبت، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح، وذلك بحضور مها أبو بكر، رئيس اللجنة، ورامي رجب، مدير إدارة التخطيط العمراني، وداليا فيض الله، المشرف على المراكز التكنولوجية، ورؤساءالمدن، والمعنيين بملف التصالح من الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية.

ناقش السكرتير العام مستجدات العمل بالمنظومة، ومعدلات الإنجاز في الملفات المقدمة، وموقف البت في الطلبات، ونسب الفحص والمعاينات على مستوى المحافظة.

وتم التأكيد على سرعة الإنجاز وتحسين نسب الإنجاز في هذا الملف الحيوي، والتشديد على سرعة التواصل مع المتقدمين الذين لم يتخذوا إجراءات فعلية لاستكمال الملفات.


 

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

