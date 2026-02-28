قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
حرب إيران.. اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يعلن تضامن ومساندة مصر الكاملة مع الأردن بعد الهجوم الإيراني
فشل كلوي.. حسام موافي: احذروا أخذ المسكنات بدون روشتة طبية
لازال على قيد الحياة.. رويترز: كلمة مرتقبة لـ المرشد الأعلى الإيراني الليلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسابقة نورانيات قرآنية.. سؤال عن التفقه في الدين بالجزء الـ11 من القرآن

مسابقة نورانيات قرآنية
مسابقة نورانيات قرآنية
هاني حسين

كشف برنامج نورانيات قرآنية، المذاع عبر قناة صدى البلد، عن تفاصيل السؤال العاشر من أسئلة مسابقة رمضان 2026، ضمن فعالياته اليومية التي تستهدف تعزيز الوعي بعلوم القرآن الكريم.

وجاء سؤال اليوم الثالث كالآتي: “آية تدل على وجوب قيام مجموعة من المؤمنين بالتفقه في الدين وتعليم الآخرين والدعوة إلى الله تعالى؟

الآية (105) سورة التوبة 

الآية (112)سورة التوبة 

 الآية (122) سورة التوبة 

 الآية (10) سورة يونس

ويشارك في تقديم البرنامج نخبة من علماء الأزهر، وهم: الدكتور حسن عبد الحميد أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر الشريف، الدكتور مجدي عبد الغفار الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، الدكتور أبو اليزيد سلامة مدير عام شؤون القرآن بالأزهر الشريف.

وأكد القائمون على البرنامج، أن المسابقة متاحة لجميع المشاهدين، مع تخصيص جوائز قيّمة للفائزين يوميًا طوال الشهر المبارك، على أن يتم إرسال الإجابات من خلال الرابط الإلكتروني المعلن عبر شاشة البرنامج.

نورانيات قرآنية مصر القرآن القرآن الكريم اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

ترشيحاتنا

أرشيفية

الخطوط التركية تعلق رحلاتها إلى 10 دول في الشرق الأوسط

خامنئي

وسائل إعلام عبرية: التقييم الإسرائيلي يزداد ترجيحا بأن خامنئي تم اغتياله

أنور قرقاش

أنور قرقاش: الإمارات بذلت جهودًا كبيرة لتفادي الحرب

بالصور

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز.. بطعم البهارات العربية

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن

إضافة قوية وشاطرة.. إشادات واسعة بأداء نوران ماجد في مسلسل أولاد الراعي

نوران ماجد
نوران ماجد
نوران ماجد

أحداث مثيرة في الحلقة 12 من «سوا سوا».. الأعلى تشويقا في رمضان

احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد