مسابقة نورانيات قرآنية.. سؤال اليوم الثالث: آية في الجزء الرابع تأمر المؤمنين بالالتزام بـ 3 قيم إيمانية فقط.. فما هي؟

كشف برنامج نورانيات قرآنية، المذاع عبر قناة صدى البلد، عن تفاصيل ثالث أسئلة مسابقة رمضان 2026، ضمن فعالياته اليومية التي تستهدف تعزيز الوعي بعلوم القرآن الكريم.

وجاء سؤال اليوم الثالث كالآتي: “آية في الجزء الرابع تأمر المؤمنين بالالتزام بـ ٣ قيم إيمانية فقط.. فما هي؟”.

وطرح البرنامج 4 خيارات للإجابة على السؤال، هي: (١٠٤ سورة آل عمران - ۱۱۰ سورة آل عمران - ١١٤ سورة آل عمران - ٦ سورة النساء).

ويشارك في تقديم البرنامج نخبة من علماء الأزهر، وهم: الدكتور حسن عبد الحميد أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر الشريف، الدكتور مجدي عبد الغفار الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، الدكتور أبو اليزيد سلامة مدير عام شؤون القرآن بالأزهر الشريف.

وأكد القائمون على البرنامج، أن المسابقة متاحة لجميع المشاهدين، مع تخصيص جوائز قيّمة للفائزين يوميًا طوال الشهر المبارك، على أن يتم إرسال الإجابات من خلال الرابط الإلكتروني المعلن عبر شاشة البرنامج.