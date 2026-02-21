قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
محافظات

رحلات عمرة وجوائز مالية.. مسابقة رمضانية في حفظ القرآن الكريم بكفر الشيخ| شاهد

مسابقة رمضانية في حفظ القرآن الكريم بكفر الشيخ
مسابقة رمضانية في حفظ القرآن الكريم بكفر الشيخ
محمود زيدان

شهدت قرية العونة التابعة لمركز كفر الشيخ، اليوم، انطلاق أكبر مسابقة رمضانية في حفظ القرآن الكريم كاملاً بمشاركة نحو 1000 متسابق ومتسابقة من خلال إجراء اختبارات تحريرية وشفوية لجميع المتسابقين للوصول إلى التصفيات النهائية التي تضم 150 متسابقًا ومتسابقة.

جوائز عمرة 

وأكد القائمون على المسابقة أن المسابقة تقام العام الثالث على التوالي من خلال إحدى الجمعيات الأهلية والخيرية بهدف تكريم حفظة القرآن الكريم، وأن جوائز المسابقة للمراكز الأولى ستكون رحلات عمرة بالإضافة إلى جوائز مالية وعينية للمتسابقين.

وأشاروا إلى أن المسابقة تتم على مرحلتين المرحلة الأولى إجراء اختبارات تحريرية لجميع المتسابقين في القرآن الكريم على فترتين صباحية ومسائية والمرحلة الثانية تجرى فيها الاختبارات الشفوية من خلال لجنة متخصصة وأن جميع الاختبارات تجرى بشفافية وعدالة تامة بين جميع المتسابقين.

طريقة عمل حمام محشي بالفريك.. وصفة تقليدية بطعم لا يقاوم

طريقة عمل حمام محشي بالفريك

بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

انتر لوك

عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان.. أحذرها

أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

