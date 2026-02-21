رحلات عمرة وجوائز مالية.. مسابقة رمضانية في حفظ القرآن الكريم بكفر الشيخ| شاهد

شهدت قرية العونة التابعة لمركز كفر الشيخ، اليوم، انطلاق أكبر مسابقة رمضانية في حفظ القرآن الكريم كاملاً بمشاركة نحو 1000 متسابق ومتسابقة من خلال إجراء اختبارات تحريرية وشفوية لجميع المتسابقين للوصول إلى التصفيات النهائية التي تضم 150 متسابقًا ومتسابقة.

جوائز عمرة

وأكد القائمون على المسابقة أن المسابقة تقام العام الثالث على التوالي من خلال إحدى الجمعيات الأهلية والخيرية بهدف تكريم حفظة القرآن الكريم، وأن جوائز المسابقة للمراكز الأولى ستكون رحلات عمرة بالإضافة إلى جوائز مالية وعينية للمتسابقين.

وأشاروا إلى أن المسابقة تتم على مرحلتين المرحلة الأولى إجراء اختبارات تحريرية لجميع المتسابقين في القرآن الكريم على فترتين صباحية ومسائية والمرحلة الثانية تجرى فيها الاختبارات الشفوية من خلال لجنة متخصصة وأن جميع الاختبارات تجرى بشفافية وعدالة تامة بين جميع المتسابقين.