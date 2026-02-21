محافظ كفر الشيخ يتفقد معالجة هبوط أرضي وصيانة خط مياه ميدان الـ47.. صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال الصيانة بميدان الـ47 بمدينة كفرالشيخ، والتي تشمل إصلاح ومعالجة هبوط جزئي، وصيانة خط مياه الشرب.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

ووجه محافظ كفرالشيخ بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح ومعالجة الهبوط الجزئي وصيانة خط مياه الشرب ومسارات المرافق العامة بميدان الـ47 لعودة الخدمة بالجودة المطلوبة وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين، مع الالتزام بالمعايير الهندسية والفنية المعتمدة.

أضاف محافظ كفرالشيخ أن تعديل مسارات المرور فى الشوارع المحيطة بمنطقة الأعمال يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية الأساسية، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحسين الحركة داخل الميدان والشوارع المحيطة، لضمان انتظام الحركة وتحسين مستوى الخدمات والمرافق المقدمة لأهالينا.