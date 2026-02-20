قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ثاني أيام رمضان.. أوقاف كفر الشيخ تعقد فعاليات ملتقى الفكر بمسجد الفتح

وكيل أوقاف كفر الشيخ الشيخ رمضان عبد السميع
وكيل أوقاف كفر الشيخ الشيخ رمضان عبد السميع
محمود زيدان

عقدت مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم الجمعة، ثاني أيام شهر رمضان المبارك، فعاليات "ملتقى الفكر الرمضاني" بمسجد الفتح بمدينة كفر الشيخ عقب صلاة العشاء والتراويح؛ وذلك ضمن البرنامج الدعوي الكبير الذي أطلقته الوزارة لإحياء ليالي الشهر الكريم بالعلم والإيمان.

وتأتي هذه الفعاليات تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وبإشراف الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ.

وشهد الملتقى حضورًا متميزًا لكل من: الدكتور إبراهيم ويح، والدكتور نصر الكتامي، ودار الحديث حول أنوار الشهر الفضيل وفقه الطاعات، كما تملأ المسجد عبير التلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد قطب الطويل.

 واختتم اللقاء بابتهالات دينية شجية للمبتهل الشيخ حامد عرابي، وسط إقبال كثيف وتفاعل كبير من جمهور المصلين الذين امتلأ بهم المسجد في أجواء رمضانية مباركة.

وأكدت مديرية أوقاف كفر الشيخ استمرار هذه الملتقيات الفكرية التي تجمع بين فقه العلماء وعذوبة أصوات القراء والمبتهلين، تأكيدًا على دور المساجد في نشر الفكر الوسطي وبناء الوعي، وحرصًا على تقديم وجبة روحية وعلمية متكاملة لضيوف الرحمن طوال أيام الشهر الفضيل.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ الأوقاف أوقاف كفر الشيخ

