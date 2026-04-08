شحنت بـ100 جنيه ونزل 50 فقط في رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب

يشتكي كثير من مستخدمي عداد الكهرباء بالكارت مسبوق الدفع من خصومات مفاجئة وقت الشحن، ويتهمون العداد بسرقة الرصيد..

لكن الحقيقة أن العداد مبرمج بنظام محاسبة دقيق جداً، ولايمكن سحب الرصيد دون سبب.

أسباب تراكم مديونية على عداد الكهرباء

وأوضح قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر" التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة أسباب تراكم المديونية بالتفصيل وكيفية التعامل معها هي..

- فرق الشريحة (المحاسبة بأثر رجعي)

هذه أهم نقطة تتسبب في خصم كبير مفاجئ.. فالعداد يبدأ كل شهر على “الشريحة الأولى”.

وعندما يزيد الاستهلاك يتم الانتقال للشريحة الثانية و الثالثة وهكذا ، وهذا يؤدي إلى إعادة حساب الكيلووات التي استهلكها من أول الشهر بسعر الشريحة الأعلى التي وصل إليها.

النتيجة: يتم خصم "فرق السعر" فوراً من الرصيد الموجود، ولو لم يكن رصيد العداد كافيا يقوم بتسجيل المبلغ "مديونية" تخصم مع الشحن أول مرة

- استهلاك "ساعات السماح" (الإستهلاك بالسالب)

العداد مبرمج إنه لايفصل كهرباء في أوقات معينة حتى لو نفذ الرصيد تماماً

وأوقات السماح هي : (أيام الجمعة، العطلات الرسمية، ويومياً من 5 مساءً حتى 10 صباحاً).

والنتيجة أن أي استهلاك للكهرباء فى هذه الأوقات والعداد "صفر"، تسجل كمديونية بالسالب، تخصم عند الشحن فورا .

- رسوم خدمة العملاء (المصاريف الإدارية)

هناك رسوم ثابتة تخصم شهرياً من كل عداد (تتراوح قيمتها حسب الشريحة)، فإذا كانت الوحدة مغلقة أو لايتم شحن العداد لفترة طويلة، يتم جمعها وتكون مديونية، وتخصم بالكامل بمجرد وضع الكارت وشحنه بعد فترة انقطاع.

- أقساط العداد أو مقايسة التوصيل

لو تم تركيب العداد بنظام التقسيط تقوم شركة الكهرباء ببرمجة العداد لخصم قيمة "القسط الشهري" الثابت، عند أول عملية شحن في الشهر الجديد.

- الديون القديمة المجدولة

لو تم استبدال عداد الكهرباء القديم بعداد مسبوق الدفع، وكان هناك مديونية قديمة يتم جدولة المديونية على أقساط شهرية، تسحب آلياً عند الشحن شهرياً .

نصائح للحفاظ على رصيد العداد

الشحن المبكر:

اشحن دائماً في أول أسبوع من الشهر والعداد على الشريحة الأولى.

تابع الشاشات: اضغط على زرار العداد وراجع شاشة (الديون) وشاشة (المبالغ المتبقية) لكي تعرف وضعك المالي.

لا تترك العداد يصفر: حاول أن يكون بالعداد رصيد احتياطي (فوق الـ 20 جنيه) لكي تتجنب الدخول في "دين ساعات السماح" .

ترشيد الاستهلاك: كلما حافظت على شريحة منخفضة، كلما قللت "فروق الشرائح" والرسوم الإدارية.

نصيحة أخيرة : عند الشحن، لا تشحن بالمبلغ الذي تتوقع استهلاكه فقط.

مثلاً: لو استهلاكك الشهري 200 جنيه، اشحن بـ 250 جنيه.. الـ 50 الزائدة تضمن تغطية (رسوم خدمة العملاء، فرق الشرائح المفاجئ، أو أي أقساط قديمة) دون أن يسحب العداد من "رصيد الإنارة" الفعلي.