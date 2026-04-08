مكتئب من 2010.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة شخص معلقا بأحد الكباري

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله جثمان لأحد الأشخاص معلقا بأحد الكباري بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 أبريل الجاري أقدم سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي، يستخدم في عمله سيارة ملك شقيقه على الانتحار من أعلى كوبرى بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

وبسؤال شقيقه قرر بأن المتوفى يقيم بمفرده، ويعاني من اضطرابات نفسية منذ عام 2010 عقب وفاة والديهما، ويتردد بصفة دورية على أحد مستشفيات الأمراض النفسية لتلقى العلاج اللازم، وإقدامه على الانتحار لتردي حالته النفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.