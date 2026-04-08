الطمع أعماه.. عامل نظافة يخنق عمته العجوز لسرقة قرطها الذهبي بالعياط

تجرد عامل نظافة من المشاعر الإنسانية عندما أطبق على عنق عمته العجوز ولم يتركها إلا جثة هامدة طمعا في قرطها الذهبي، ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة العياط بالعثور على جثة سيدة عجوز داخل مسكنها بدائرة المركز، انتقلت على الفور قوة أمنية إلى مسرح البلاغ لفحص ملابساته وتبين من الفحص العثور على جثة عجوز في السبعينات من عمرها مصابة بآثار خنق حول الرقبة

تم تشكيل فريق بحث اعتمدت خطته على مراجعة كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة وفحص علاقات المجني عليها وآخر من ترددوا على منزلها حتى توصلت التحريات أن نجل شقيق العجوز آخر من زارها فتم القاء القبض عليه وتبين أنه عامل نظافة في العقد الرابع من عمره بمواجهته اعترف بقتل عمته طمعا في قرطها الذهبي.

وقال المتهم أنه تحجج بزيارتها مستغلا إقامتها بمفردها مقررا سرقة قرطها الذهبي لبيعه فأجهز عليها لخلعه من أذنيها وقبل أن تستغيث أطبق يداه على رقبتها حتى جحظت عيناها ولفظت أنفاسها الأخيرة فاستولى على القرط الذهبي وفر هاربا.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.