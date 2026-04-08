اختفاء أموال من الخزنة.. سرقة فيلا رجل أعمال بالشيخ زايد

اكتشف رجل أعمال سرقة خزينته من داخل فيلته بمدينة الشيخ زايد حيث اختفت مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة من مجوهرات وأوراق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسرقة خزينة من داخل فيلا مملوكة لأحد رجال الأعمال بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ للوقوف على ملابساته ولضبط الجناة.

وأكدت التحريات الأولية، أن الواقعة تمت في غياب مالك الفيلا، حيث استغل الجناة عدم تواجده ونفذوا عملية السرقة، وتقوم الجهات المختصة حاليًا بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، وسؤال العاملين بالفيلا، إلى جانب جمع الأدلة اللازمة لتحديد هوية المتورطين وضبطهم.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة واستعادة المسروقات، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.